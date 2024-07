Zelda Echoes of Wisdom: Das hier sind nur einige der Echos, die du im Spiel verwenden kannst

Die neuen Echos sind das zentrale Spielelement des jüngst angekündigten The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Mithilfe dieser Echos könnt ihr quasi Imitate von Monstern und Objekten erstellen und diese für eure Zwecke einsetzen.

Welche Echos gibt es in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom?

"Es gibt viele Echos zu entdecken in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und wie ihr sie nutzt, um Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen, ist ganz euch überlassen!", schreibt Nintendo in einem Beitrag auf X.

Gleichzeitig teilte man ein Bild mit ein paar Beispielen:

Einige der Echos, die ihr in Echoes of Wisdom nutzen könnt.

Zu sehen sind Möbel wie ein Tisch, ein Bett oder eine Kiste, aber auch andere Objekte wie Pflanzen, ein Stück Fleisch oder ein Felsen. Ebenso könnt ihr verschiedene Tiere, Pflanzen und Gegner sehen.

Erstellt werden diese Echos im Spiel mit dem Tri-Stab, den Zelda von der Fee Tri erhält.

"Diese Echos kannst du dann, wann immer du möchtest wieder erschaffen, um Rätsel zu lösen oder Feinde zu besiegen", schreibt Nintendo. "Erschaffe beispielsweise Echos von Wasserblöcken, um höhere Regionen zu erreichen, baue Brücken aus Betten, wirf Steine auf Feinde oder finde eigene kreative Weisen, Echos miteinander zu kombinieren, wie es dir gefällt. Du kannst sogar Echos von Monstern erschaffen, die an deiner Seite kämpfen!"

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch.