Helldivers 2 Patch Notes: Update korrigiert FAF-14-Speer, GR-8, BR-14 und beseitigt zahlreiche Fehler

Es ist wieder Patchday und in dieser Woche haben die Entwickler das Helldivers 2 Patch 1.000.402 vorgestellt. Es ist ein eher kleineres Update, das vor allem Fehler und Probleme angeht, die mit dem Mega-Patch der letzten Woche und dem neuen Warbond „Viper-Kommandos“ ins Spiel gekommen sind. Es gibt aber auch ein paar Bugfixes für lästige Probleme, die schon länger bestehen. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.000.402 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.402

Nachdem letzte Woche das Mega-Patch 1.000.400 für Helldivers 2 sowie das neue Helldivers 2 Warbond „Viper-Kommandos“ viele Neuerungen ins Spiel gebracht haben, steht beim heutigen Helldivers 2 Patchday sozusagen das Großreinemachen des aufgewirbelten Staubs auf dem Programm, denn mit den beiden Neuerungen sind auch einige neue Probleme aufgetaucht. Selbige waren den Entwicklern bereits bekannt und es wurden auch gleich Fixes dafür angekündigt und genau das ist das heutige Helldivers 2 Patch 1.000.402.

Bug- und Crash-Fixes

Mit dem letzten Patch wurden viele Neuerungen eingeführt, allerdings gab es dabei auch kleinere Probleme. Beispielsweise funktionierte das Anvisieren von Roboter-Spawnern mit der FAF-14-Speer nicht mehr richtig, der Rückstoß des Rückstoßfreien Gewehrs und des BR-14-Schiedsrichter war falsch, das neue K-2-Wurfmesser konnte in der Luft schweben, die Fahrzeugvorschau in Kriegsanleihen spinnte herum und so weiter. Genau diese Probleme, sowie ein paar altbekannte Bugs, wurden mit Helldivers 2 Patch 1.000.402 behoben. Hier die Liste mit den Fehlerbehebungen:

Bugfixes

Probleme mit Ausweichen und Bauchlage behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den man nicht aufstehen konnte, während man den ballistischen Schild trug.

Die Nachladegeschwindigkeit des GR-8-Rückstoßfreies Gewehr wurde korrigiert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer keine Beschreibung auf der Konsole schreiben konnten, wenn sie einen Spieler meldeten.

Das Problem, dass die Fahrzeugvorschau in Kriegsanleihen nicht despawnt, wenn man schnell durch den Katalog scrollt, wurde behoben.

Es wurde der Fehler behoben, dass der FAF-14 Speer nicht auf mehrere Objekte (Roboter-Spawner, zusammengesetzte Objekte, etc.) zielte.

Geschütze haben nun einen höheren Zerstörungswert, sodass die meisten Explosionen sie nicht sofort zerstören, unabhängig von der Höhe des Schadens.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Operationsfortschritt verloren ging, wenn man aufgrund von Inaktivität entfernt wurde.

Die Schaltflächen "Freund entfernen" und "Spieler blockieren" werden nun durch Halten bestätigt, anstatt durch einen einzigen Klick.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Sterbende die ADS-Ansicht (Aim Down Sight) eingingen.

Ein Softlock wurde behoben, wenn man ein Interaktions-Emote erhält, während man eine Granate hält.

Ungenauigkeiten zwischen Projektil und Fadenkreuz im ADS (Aim Down Sight) behoben, wenn sich der Spieler in verschiedenen Stellungen befindet.

Fehlerhaftes Spielermodell im Karrieretab behoben, wenn man sich auf dem Schiff eines anderen Spielers befindet.

BR-14-Schiedsrichter: Falsche Rückstoßwerte behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Waffenkammer-Terminals ihre Funktionalität verlieren, wenn der letzte Client-Spieler, der mit ihnen interagiert hat, das Schiff des Hosts verlässt.

Fehlende Lokalisierung für Modifikatoren für fliegende Patrouillen behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wurfmesser in der Luft schweben konnten.

Unterstützung für nicht-lateinische Schriftarten im Installationspfad des Spiels.

Fahrzeugskins werden nun auf alle Fahrzeugvarianten angewendet, wenn sie direkt aus Kriegsanleihen ausgerüstet werden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Flaggenziele die Position eines Helldivers auf einem Kampf-Walker nicht korrekt verfolgen.

Die fehlende Beschreibung für den PH-202 Twigsnapper-Helm wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Shuttle während der Landesequenzen durch Säuretitanen und das Terrain clippte.

Verbesserte Leistung auf PS5, wenn die CPU ausgelastet ist.

Behebt verbleibende visuellen Effekt bei der Zerstörung von Säurespeiern.

Sicherstellung, dass die Anzeige Spritzen für die gesamte Dauer des Spritzen-Effekts auf dem Bildschirm bleibt, wenn der Medikit-Bonus vorhanden ist.

Fix für Spieler mit Emote-Empfänger, die ihre Waffen während der Emote-Animation benutzen können.

Höllenbomben werden nun in Richtung des Spielers abgeworfen und nicht mehr vom Spieler weg.

Crash-Fixes

Verschiedene Abstürze, die beim Ändern von Einstellungen auftreten, wurden behoben.

Absturz oder beschädigte Schrifttextur beim Wechsel der Sprache behoben.

Absturz behoben, der nach dem Beenden einer Mission auftrat.

Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn das Sozial-Menü mit mehr als 100 Freunden geöffnet wurde. Aus diesem Grund haben wir auch die Sichtbarkeit der Freundesliste auf 100 begrenzt. Ihr bleibt mit allen, die mehr als 100 Freunde haben, befreundet, aber ihr könnt sie möglicherweise nicht sehen, wenn sie offline sind.

Ein Absturz des Sozial-Menüs bei einer hohen Anzahl von blockierten Spielern und/oder Freundschaftsanfragen wurde behoben.

Ein Absturz beim Minimieren nach dem Wechsel in den Vollbildmodus wurde behoben.

Seltener Absturz behoben, der beim Aufnehmen von Ausrüstung auftreten konnte.

Absturz behoben, wenn ein Client nach einer Host-Migration mit einem Terminal im Wartezustand interagiert.

Ein Absturz im Zusammenhang mit Minenfeldern wurde behoben.

Bekannte Fehler und Probleme

Mit Helldivers 2 Update 1.000.402 haben die Devs viele neue und auch ein paar altbekannte Probleme ausgemerzt, allerdings gibt es noch immer ein paar Bugs, die schon seit langer Zeit ihr Unwesen treiben und weiterhin auf ihre Beseitigung warten. An folgenden bekannten (und hoffentlich bald behobenen) Fehlern und Problemen arbeiten die Entwickler:

Bei der Auszahlung von Medaillen und Über-Credits kann es zu Verzögerungen kommen.

Gegner, die ausbluten, zählen nicht für persönliche Befehle und Vernichtungsmissionen.

Bogenwaffen verhalten sich manchmal inkonsistent und feuern manchmal ihren Schuss nicht ab.

Die meisten Waffen schießen unter das Fadenkreuz, wenn man durch ihr Visier zielt.

Die Plasma-Punisher kann nicht aus Schildgeneratoren heraus feuern.

Der Taktikausrüstung-Strahl kann an einem Gegner haften bleiben, sie wird aber an der ursprünglichen Position eingesetzt.

Das Handwagen-Schiffsmodul verringert die Abklingzeit des Schildgenerator-Rucksacks nicht.

Säuretitanen nehmen am Kopf manchmal keinen Schaden.

Das Hinterteil des Stürmers nimmt keinen Schaden durch Explosionen.

Spieler können in der Ausrüstungsphase stecken bleiben, wenn sie einem laufenden Spiel beitreten.

Verstärkungen sind für Spieler, die einem laufenden Spiel beitreten, manchmal nicht verfügbar.

Am Ende jeder Verteidigungsmission erreicht die Befreiung des Planeten 100 %.

Beim Missionsziel „Über-Erde-Flagge hissen“ wird keine Fortschrittsleiste angezeigt.

Die Anzahl der Missionen im Karriere-Menü wird nach jedem Neustart des Spiels auf null zurückgesetzt.

Einige Waffenbeschreibungen sind veraltet und entsprechen nicht ihrem aktuellen Design.

Bekannte Probleme mit Freundschaftseinladungen und Cross-Play:

Freundschaftsanfragen über Freundescodes funktionieren im Spiel aktuell nicht.

Es ist manchmal nicht möglich, Spielern beizutreten oder sie zu einem Spiel einzuladen.

Spieler, die der „Kürzliche Mitspieler“-Liste hinzugefügt wurden, erscheinen in der Mitte der Liste.

