Helldivers 2 Patch Notes: Update fixt Plasma-Punisher, Quasar-Kanone und FAF-14-Speer

Dienstag ist Patchday und auch in dieser Woche gibt es mit Helldivers 2 Patch 1.000.403 ein kleines Update, das mal wieder einige kritische Bugs beheben soll. Darunter (erneut) das Problem mit den Abstürzen beim Zielen mit der FAF-14-Speer, das Schießen mit dem Plasma-Punisher aus einem Schild heraus, falsch dargestellte Texturen und ein paar mehr. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.000.403 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.403

Das neue Helldivers 2 Update 1.000.403 ist ein sehr kleines Update (erwartet also keine großen Neuerungen) und soll vor allem kritische Fehler, die zum Spielabsturz führen, beseitigen. Außerdem wurden ein paar Fehler behoben. Der Großteil davon betrifft nur falsche Anzeigen, es gibt aber auch ein paar Bugfixes für Waffen und den neuen Rüstungspassiv. Hier die Einzelheiten von Helldivers 2 Update 1.000.403:

Allgemein

Mit Patch 1.000.403 gibt es eine einzige Neuerung in Helldivers 2, die allerdings nicht viele Spieler hierzulande betreffen dürfte, es sei denn, ihr spielt mit japanischer Sprachausgabe:

Die japanische Sprachausgabe ist jetzt weltweit auf PS5 verfügbar (auch auf PC).

Bug- und Crash-Fixes

Eigentlich sollte ja bereits der letzte Patch das Problem mit dem FAF-14-Speer-Stratagem beseitigen – was er auch getan hat (man konnte wieder Spawns anvisieren) – allerdings führte das zu einem neuen Problem, was häufig Spielabstürze verursachte, wenn man mit dem Speer zielte. Dementsprechend mussten die Devs erneut Hand an den Speer legen und genau das ist mit dem neuen Helldivers 2 Patch 1.000.403 passiert. Hoffentlich ist damit die Technikausrüstung endlich wieder in Ordnung und es ist kein dritter Reparaturversuch nötig. Abseits dessen gibt es auch noch ein paar andere Bugfixes, die meisten eher kosmetischer Natur, doch es gibt auch ein paar Fehlerbehebungen bei Waffen. Hier die Liste mit den Fehlerbehebungen:

Bugfixes

Es wurde ein Fehler behoben, der bei einigen Zeichen "?" anzeigte, wenn als Sprache „Traditionelles Chinesisch“ ausgewählt war.

Fix für den Plasma-Punisher, der nicht aus dem SH-32 Schildgenerator-Pack und dem FX-12 Schildgenerator schießen konnte.

Die Quasar-Kanone weist nun auf heißen und kalten Planeten die korrekte Änderung der Hitze auf.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Säurespeiern auf bestimmten Planeten lila erschien.

Einige Fälle, in denen rosa Fragezeichen in Missionen auf verschiedenen Planeten erschienen, wurden behoben.

Der Spitzenstatur-Rüstungspassiv wirkte sich nicht korrekt auf die Waffenergonomie aus.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die verfügbaren Operationen zurückgesetzt wurden, nachdem der Spieler aufgrund von Inaktivität gekickt wurde und sich wieder verbunden hat.

Crash-Fixes

Behebung einer Absturzursache, die auftrat, wenn Spieler mit einzigartigen Hellpod-Mustern während der Hellpod-Start-Cutscenes das Spiel verließen.

Absturzbehebung beim Zielen mit dem FAF-14-Speer.

Bekannte Fehler und Probleme

Mit Helldivers 2 Update 1.000.403 ist ein winziges Patch, das nur ein paar spezifische Fehler und Probleme behebt. Dementsprechend stehen bei der Entwicklungsabteilung noch zahlreiche altbekannte Probleme auf der To-do-Liste, die teilweise schon seit langer Zeit ihr Unwesen treiben und weiterhin auf ihre Beseitigung warten. An folgenden bekannten (und hoffentlich bald behobenen) Fehlern und Problemen arbeiten die Entwickler:

Eingesetzte Minen können manchmal unsichtbar werden (bleiben aber aktiv).

Das Schiffsmodul "Optimierte Verpackungsmethodik" funktioniert nicht.

Bei der Auszahlung von Medaillen und Über-Credits kann es zu Verzögerungen kommen.

Gegner, die ausbluten, zählen nicht für den Fortschritt bei persönliche Befehle und Vernichtungsmissionen.

Bogenwaffen verhalten sich manchmal inkonsistent und feuern manchmal ihren Schuss nicht ab.

Die meisten Waffen schießen unter das Fadenkreuz, wenn man durch ihr Visier zielt.

Der Taktikausrüstung-Strahl kann an einem Gegner haften bleiben, sie wird aber an der ursprünglichen Position eingesetzt.

Das Handwagen-Schiffsmodul verringert die Abklingzeit des Schildgenerator-Rucksacks nicht.

Säuretitanen nehmen am Kopf manchmal keinen Schaden.

Spieler können in der Ausrüstungsphase stecken bleiben, wenn sie einem laufenden Spiel beitreten.

Verstärkungen sind für Spieler, die einem laufenden Spiel beitreten, manchmal nicht verfügbar.

Am Ende jeder Verteidigungsmission erreicht die Befreiung des Planeten 100 %.

Beim Missionsziel „Über-Erde-Flagge hissen“ wird keine Fortschrittsleiste angezeigt.

Die Anzahl der Missionen im Karriere-Menü wird nach jedem Neustart des Spiels auf null zurückgesetzt.

Einige Waffenbeschreibungen sind veraltet und entsprechen nicht ihrem aktuellen Design.

Bekannte Probleme mit Freundschaftseinladungen und Cross-Play:

Das Senden von Freundschaftsanfragen per Freundschaftscode im Spiel funktioniert derzeit nicht.

Es kann vorkommen, dass Spieler nicht zum Spiel hinzugefügt oder eingeladen werden können.

Spieler, die der „Kürzliche Mitspieler“-Liste hinzugefügt wurden, werden in der Mitte der Liste angezeigt.

