2024 findet wohl ebenfalls keine E3 statt, 2025 soll sie aber angeblich zurückkehren

Nach der Absage in diesem Jahr findet wohl auch im Jahr 2024 keine E3 statt.

Die amerikanische Entertainment Software Association (ESA) hat nun offiziell bestätigt, dass im nächsten Jahr keine E3 im Los Angeles Convention Center stattfinden wird. Was aber nicht heißt, dass Pläne für eine Veranstaltung im Jahr 2024 endgültig vom Tisch wären. Wenn es 2024 doch noch eine E3 gibt, dann jedenfalls nicht im LA Convention Center.

Was passiert in Zukunft mit der E3?

Wie von GamesIndustry berichtet, arbeitet die ESA aktiv an einer umfassenden Neugestaltung der E3-Show und strebt eine Rückkehr im Jahr 2025 an.

Die E3 sollte diesen Sommer im Zuge einer mehrjährigen Vereinbarung mit PAX-Veranstalter ReedPop als Präsenzveranstaltung zurückkehren. Doch nach Monaten der Vorbereitung und Unsicherheiten wurde die Veranstaltung im März abgesagt.

Stanley Pierre-Louis, Präsident und CEO der ESA, würdigte die Partnerschaft mit ReedPop und deren Bemühungen, die Spieleindustrie und Fans durch verschiedene Veranstaltungen zu vereinen.

Zudem betonte er das Engagement der ESA, die E3 in Reaktion auf die Bedürfnisse der Branche zu verbessern, und stellte bevorstehende Updates dazu in den kommenden Monaten in Aussicht.