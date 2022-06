2061 wird ein problematisches Jahr für Animal Crossing: New Horizons und eure Insel

Wenn ihr vorhabt, im Jahr 2061, also in 39 Jahren, noch Animal Crossing: New Horizons zu spielen, könnte das zu einem kleinen Problem führen.

In User im Subreddit zu Animal Crossing hat nämlich herausgefunden, dass man Animal Crossing: New Horizons ab dem 1. Januar 2061 nicht mehr spielen kann.

Bis hierher und nicht weiter

Ist dieses Datum überschritten, erscheint beim Start des Spiels eine Nachricht, die euch dazu auffordert, das Datum manuell auf einen Zeitpunkt zwischen dem 1.1.2000 und 31.12.2060 zu setzen.

So sieht sie aus:

Es gibt also eine einfache Lösung für dieses Problem, das für die meisten Leute aber wohl so oder so keines sein wird.

Dennoch stellt sich natürlich die Frage, warum sich Animal Crossing: New Horizons nicht über den 31.12.2060 hinaus starten lässt.

Dann wiederum: Wer weiß, was in den nächsten 38 Jahren alles passiert. Womöglich ist ein nicht funktionierendes Animal Crossing: New Horizons dann unser geringstes Problem.