AFK Journey Codes im Juli 2024 – Kostenlose Diamanten, Gold und mehr

Schritt 4: Wechselt in den Einstellungen zum Reiter „Sonstiges“ (Others) auf der rechten Seite.

Wann kommen neue AFK Journey Codes und wie lange sind sie gültig?

Einen verlässlichen Zeitplan für neue AFK Journey Codes gibt es leider nicht, daher solltet ihr regelmäßig vorbeischauen. Es kann durchaus vorkommen, dass eine ganze Weile lang kein einziger Code von FARLIGHT & Lilith Games veröffentlicht wird, und dann auf einen Schlag gleich mehrere Codes erscheinen. Ihr könnt aber bei Events oder wichtigen Spiel-Meilensteinen (Jubiläum, bestimmte Spieleranzahl, große Updates etc.) sowie bei bestimmten Zeitpunkten (nationale und internationale Feiertage) damit rechnen, dass die Devs neue Codes unters Volk werfen.

Neue Codes teilen die Entwickler üblicherweise über ihre sozialen Medien (X, Facebook, Discord, YouTube etc.). Diese sind in der Regel für ein paar Wochen, manchmal aber auch nur für ein paar Tage oder auch nur Stunden gültig; es gibt aber auch ein paar Codes, die niemals verfallen. Üblicherweise bekommt ihr durch die Codes 100 bis 400 Diamanten und 10.000 bis 50.000 Gold; in seltenen Fällen gibt es aber auch mal mehr oder weniger und sogar besondere Goodies wie Heldenbeschwörungstickets.

Es gibt in AFK Journey keine Begrenzung, ab der ihr Codes benützen könnt (ihr müsst nur das Tutorial abgeschlossen haben), dementsprechend funktioniert das Ganze auch bei ganz neuen oder Zweit-Accounts. Grundsätzlich kann jeder Code nur einmal pro Account eingelöst werden. Ihr könnt zwar abgelaufene oder bereits benutzte Codes eintippen, diese werden aber nicht mehr akzeptiert (ihr erhaltet einen entsprechenden Hinweis). Solltet ihr einen Code eintippen, der nicht angenommen wird, kann das entweder an einem Tippfehler (z.B. das O mit der 0 vertauscht oder ein Leerzeichen am Ende) oder an einem bereits abgelaufenen Code liegen. Die Liste mit den abgelaufenen Codes hilft euch dabei, das herauszufinden. Sehr selten kann es vorkommen, dass die Devs einen alten Code wieder aktivieren, der dann wieder für kurze Zeit funktioniert.

