Heute ist der Veröffentlichungstag von Alan Wake 2, aber auch der Tag, an dem Remedy uns neue Details zu den Erweiterungen der Fortsetzung gibt.

Kurzgeschichten und verwobene Franchises

Insgesamt sollen zwei DLCs erscheinen. Das lässt sich aus einer FAQ auf der offiziellen Website zu Alan Wake 2 entnehmen. Die erste trägt den Namen "Night Springs", was der Name einer TV-Show innerhalb des fiktiven Universums von Alan Wake ist.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Fans dürfen also weitere Visionen und Träume erwarten und die erste Erweiterung bietet die Möglichkeit als "mehrere bekannte Charaktere" aus Alan Wake zu spielen. Die unerklärlichen Geschichten werden dabei in mehrere Episoden unterteilt.

In der zweiten von Remedy angekündigten Erweiterung "The Lake House" sieht danach aus, als wäre sie enger mit der eigentlichen Hauptgeschichte verknüpft. Hier erwartet Fans eine "mysteriöse Einrichtung an den Ufern des Cauldron Lake". Häuser am See sind doch immer gruselig, außer, wenn Peter Fox darüber singt.

Mehr zu Alan Wake 2:

Dieser Albtraum fesselt euch an den Bildschirm - Alan Wake 2 Launch-Trailer

Alan Wake 2: Heftige PC-Anforderungen lassen Fans erschaudern

Technik-Analyse: Alan Wake 2 beeindruckt mit spektakulärer Grafik, auch auf PS5

Der zweite DLC bietet zwei separate Geschichten, in denen die Welten beider Protagonisten - also Saga und Alan - erneut auf mysteriöse Weise zusammengeführt werden. Vielleicht stellt Remedy hiermit erneut die Weichen für ein Aufeinandertreffen von Alan Wake und Control? Wir werden sehen.