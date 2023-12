Alan Wake 2: Remedy deutet neues Feature auf nicht gerade subtile Art an

Alan Wake 2 erhält wohl demnächst einen New-Game-Plus-Modus.

Zumindest deutet das Remedy auf eine nicht gerade subtile Art an.

Ein versteckter Hinweis

Auf X (vormals Twitter) veröffentlichte man einen Beitrag mit folgendem Text: "New month, new game... plus?"

Damit einher geht ein Bild, das eigentlich offensichtlicher nicht sein könnte. Wir sehen Alan, der mit seiner Taschenlampe eine Wand anleuchtet. Auf der steht in großen Buchstaben "New Game+" geschrieben.

Seht selbst:

New month, new game... plus? 🕵️ 🤔#alanwake #alanwake2 pic.twitter.com/CbhLpoFQMq — Alan Wake 2 (@alanwake) December 1, 2023

Mehr Infos lassen sich daraus leider noch nicht ableiten, es gibt weder einen Termin noch nähere Details zu dem Modus.

Die Formulierung des Satzes lässt aber darauf schließen, dass ihr noch im Dezember mit dem New-Game-Plus-Modus rechnen könnt. Wir halten euch auf dem Laufenden.