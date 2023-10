Alan Wake 2 - Komplettlösung mit Tipps und Tricks

Alan Wake 2 ist da, nach nur 13 Jahren! Die Fortsetzung hat es auch in sich. Alan Wake 2 ist offener, es gibt mehr zu entdecken, es gibt viele Rätsel und Puzzles, Kultverstecke und Kinderreime. Das und viel mehr findet ihr hier in der Komplettlösung zu Alan Wake 2. Auch wenn ihr mal festhängt und nicht wisst, wie es weitergeht, hilft euch diese Lösung bei Alan Wake 2 weiter. Viel Spaß also mit Alan Wake 2 und diesem Guide.

Inhalt Komplettlösung Alan Wake 2

Sammelobjekte

Teil 1: Saga - Cauldron Lake, Bright Falls

Teil 2: Alan - Studio, New York, U-Bahn

Teil 3: Saga - Watery, Coffee World

Weitere Kapitel in Kürze

Tipps und Tricks zu Alan Wake 2

Überleben in Alan Wake 2: In der Regel müsst ihr in Alan Wake weniger kämpfen und mehr erkunden, aber wenn es zur Sache geht, dann sterbt ihr sehr schnell, wenn ihr nicht richtig ausgerüstet seid. Alan Wake 2 ist auch ein Survival-Spiel in diesem Punkt und ihr werdet nie endlos Munition und Waffen dabeihaben. Dafür sorgt das Spiel, indem immer dann, wenn ihr eine Box oder einen Schrank öffnet, entschieden wird, was ihr braucht. Wenn ihr gut ausgestattet seid, dann kann es sogar sein, dass ihr nichts findet. Das bedeutet aber auch, dass das Spiel weiß, wann ihr zu wenig habt und wird großzügiger.

Speichert! Immer wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt sie, denn Alan Wake 2 ist heftig, wenn es zum Kampf kommt.

Seid trotzdem innerhalb eines Kampfes sparsam, denn meistens reicht es nicht, einfach nur auf einen Gegner zu schießen. Ihr müsst erst die Dunkelheit aus ihnen herausbrennen. Dazu nehmt ihr normalerweise die Taschenlampe. Richtet die Lampe aus, dann drückt die rechte Schultertaste, um den Strahl zu fokussieren. Der Gegner leuchtet auf und wenn er dann zusammenzuckt, ist die Dunkelheit aus ihm heraus. Jetzt könnt ihr normal auf ihn ballern. Der beste Punkt ist entweder der Kopf oder der rote Punkt, aber zählen tun alle Treffer.

Wenn es schnell gehen soll, viele Gegner zusammenstehen oder die Taschenlampe alle ist, dann könnt ihr auch die Leuchtfackeln nehmen, aber diese sind selten und wertvoll. Setzt sie also mit Bedacht ein. Noch mächtiger ist der Propan-Tank. Werft diesen zwischen eine Gruppe von Feinden oder auf einen mächtigen Gegner und schießt dann drauf. Praktisch alle normalen Gegner sterben im Radius drumherum sofort, Bosse nehmen ordentlich Schaden.

Ausweichen: Beide Helden, Saga und Alan, sind relativ unbeweglich und schnelles wegrennen ist nicht so ihre Sache. Ihr habt eine Ausweichbewegung auf der linken Schultertaste, aber bei der muss das Timing sitzen, sonst bringt sie gar nichts. Sucht euch einen Speicherraum, vor dem ein paar Gegner zu finden sind und übt das Timing. Wenn ihr dann sterbt, ladet neu und probiert es noch einmal, bis die Bewegung sitzt.

Was auch immer hier passiert, wenn es passiert, dann wollt ihr voll geheilt sein. (Alan Wake 2)

Heilung ist wichtig, aber immer umständlich. Pillen könnt ihr schnell einwerfen, aber sie bringen nicht viel. Ein Verband regeneriert etwa die Hälfte der Energie, dauert aber mehrere Sekunden. Innerhalb eines direkten Kampfes könnt ihr das fast vergessen, da ihr euch auch nur langsam bewegen könnt. Der Verbandskasten heilt euch komplett, aber dauert am längsten zu nutzen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch direkt nach Kämpfen heilt.

Der Schnellzugriff ist lebenswichtig. Alan Wake 2 pausiert nicht, wenn ihr das Inventar öffnet, um Heilung zu suchen oder die Waffe zu wechseln. Deshalb wählt im Inventar etwas aus und dann platziert es in der Schnellauswahl. Merkt euch, wo was ist. Vor allem, wo welche Waffe ist, denn oft genug geht es schneller, die Waffe als das Magazin zu wechseln.

