Amazon schenkt euch dieses Spiel zur beliebten Invincible-Heldin direkt zum Release

Invincible schlägt derzeit Wellen. Der Cartoon auf Amazon, der sich an Erwachsene richtet, hat Bösewicht Omni-Man bereits einen Gastauftritt in Mortal Kombat 1 erhalten. Ein eigenes Spiel gab es bisher nicht. Das ändert sich in einigen Tagen.

Wann bekommt man ein Game schon mal zum Release geschenkt?

Am 14. November 2023 erscheint Invincible Presents: Atom Eve. Die Heldin hat auf Amazon bereits eine eigene Special-Episode erhalten, in der die Vorgeschichte des Mädchens erzählt wird. Sie ist also keine kleine Nummer im Invincible-Universum.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Videospiel gibt es eine völlig neue Story zu entdecken, die ihr im Stil einer Visual Novel entdeckt. Ihr interagiert mit unterschiedlichen Charakteren und eure Entscheidungen im Dialog beeinflussen das Geschehen und den Verlauf des Spiels. Dabei werden romantische Beziehungen und der Alltag der Superheldin dargestellt.

Aber was wäre ein Superheldenspiel ohne echte Kämpfe? In rundenbasierten Schlachten nutzt ihr eure atomaren Kräfte, um Schurken in die Flucht zu schlagen. Neue Fähigkeiten und Talente schaltet ihr im Laufe des Spiels frei. Musikalische Unterstützung erhält der Titel von. Milk & Bone.

Das Besondere an dem Titel ist, dass ihr ihn zum Release am 14. November 2023 für einen begrenzten Zeitraum geschenkt bekommt. Wer Amazon-Prime-Mitglied ist, kann sich den Invincible Presents: Atom Eve bis zum 20. November gratis schnappen.