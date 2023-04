Ark: Survival Ascended streicht Ark-2-Bundle und trotzdem wird das Remaster teurer

Nachdem die Spieler die Kosten für Ark: Survival Ascended kritisierten, das frisch angekündigte Remaster zum Dinosaurier-Survival, entschied sich Studio Wildcard jetzt für eine neue Herangehensweise. Der Preis wird angezogen, das Bundle komplett verändert. Ob den Fans das wohl gefällt?

Es ist anders, aber ist es jetzt auch wirklich besser?

Vor etwa einer Woche gab der Entwickler bekannt, dass Ark 2 erst Ende 2024 erscheinen soll. Auf die schlechte folgte eine gute Nachricht und das Studio kündigte im selben Atemzug das Remaster Ark: Survival Ascended an.

In der Unreal Engine 5 entwickelt sollte das Spiel ursprünglich 50 Dollar kosten und direkt auch den Zugriff auf Ark 2 erlauben, sobald es veröffentlicht werden würde. Erweiterungen waren in diesem Preis nicht enthalten - wer diese auch noch haben will, hätte 90 Dollar zahlen müssen.

Da Fans ein kostenloses Upgrade für ihr Dino-Survival erwartet hatten, wurde die Kritik an diesem "Ark Respawned"-Bundle groß. Den eigenen Titel erneut kaufen und gleichzeitig der Zwang zum Kauf von Ark 2 - das gefiel den Dino-Fans ganz und gar nicht.

Studio Wildcard hat die Fans gehört und nun ordentlich umstrukturiert. Das Ark Respawned Bundle ist nun Geschichte. Ihr müsst den neuen Titel also nicht mehr mitkaufen. Dafür sind jetzt alle DLCs mit im Kaufpreis enthalten.

Statt den Preis zu reduzieren und den Spielern entgegenzukommen, müsst ihr jetzt aber noch mehr Geld auf den Tisch legen. Ganze 60 Dollar kostet das neue Bundle für das Remaster.

Studio Wildcard begründet diese Entscheidung so: "Unser Fehler; wir erkennen an, dass die Kombination von ARK Survival Ascended mit ARK 2 und die Notwendigkeit weiterer DLC-Upgrades nicht optimal war, vor allem, da man ARK 2 nicht beurteilen kann, da noch kein Gameplay oder Inhalt verfügbar ist."

Bei den Erweiterungen sind ebenfalls erst zwei der versprochenen sechs erschienen. Zum Release sind also nur Survival Of The Fittest sowie Scorched Earth spielbar. Aberration, Extinction sowie Genesis Part 1 und Part 2 erscheinen erst Ende 2023 bis Mitte 2024. Da schwächelt das Argument von Studio Wildcard dann doch wieder ein wenig.

Das sagt Studio Wildcard

Wieso das Remaster kein kostenloses Upgrade ist? Tja, angeblich soll das der ursprüngliche Plan gewesen sein. Doch das Spiel wurde immer ehrgeiziger und besitzt Designänderungen, die sich mit den Speicherdaten oder Mods des alten Spiels beißen könnten.

Dennoch sollen die offiziellen Server des Originalspiels abgeschaltet werden, da diese "erhebliche Entwicklungsressourcen und Zeit für unsere Teams erfordern, um sie zu betreiben und zu warten", so der Entwickler in seinem Statement auf Steam. Lieber soll nun Ark: Survival Ascended zu langfristigem Erfolg gebracht werden.

Immerhin soll der Titel die Wegfindung der Kreaturen überarbeiten, ein Fotomodus einführen, DLSS-Unterstützung bieten sowie eine bessere Charaktererstellung und ein paar nette QoL-Features ins Spiel bringen.

Wirklich besser als das erste Bundle ist dieses Angebot auch nicht. In beiden Fällen kauft ihr unfertige Inhalte und müsst ein zweites Mal Geld für den einst bezahlten Titel ausgeben. Zumindest die privaten Server laufen auf dem Originalspiel noch weiter.

Wieso der Titel zwingend zusammen mit irgendwelchen zusätzlichen Inhalten verkauft werden muss, um den Preis in die Höhe zu treiben, bleibt mir ein Rätsel. Wirkliche Vorfreude kommt da bei den Spielern sicher auch nicht auf.