Assassin's Creed Valhalla: Neue Hotfixes haben Quest-Bugs im Visier

Ubisoft hat mehrere Hotfixes für Assassin's Creed Valhalla auf die Server aufgespielt

Diese sollen Probleme mit spezifischen Bugs beheben

Indes wird an einer dauerhaften Lösung gearbeitet

Mit mehreren Hotfixes versucht Ubisoft, verschiedene Bugs in Assassin's Creed Valhalla zu lösen, die den Fortschritt in spezifischen Quests für Spieler und Spielerinnen blockieren

Dabei handelt es sich aktuell um serverseitige Hotfixes, die am Freitag als vorübergehende Lösung auf die Server aufgespielt wurden, während der Publisher an einer "dauerhafteren Lösung" arbeitet.

Dabei geht es um die Quests "Rock of Fertility" (keine Interaktion mit dem NPC möglich), "The Reeve of Winchester" (keine Interaktion mit Goodwin möglich, nachdem ihr ihn in Sicherheit gebracht habt) und "Island of Eels" (keine Interaktion mit Soma möglich).

Ist es euch nicht möglich, in den Quests voranzukommen, solltet ihr nach Angaben von Ubisoft folge Schritte durchführen:

Einen manuellen Spielstand anlegen Das Spiel vollständig beenden und erneut starten Den zuvor erstellten Spielstand laden Nun sollte es möglich sein, die jeweilige Quest fortzusetzen

Das letzte große Update für Valhalla erschien Mitte Februar und brachte unter anderem die Flussraubzüge als neuen Spielmodus mit sich, die euch ein Weilchen beschäftigen.

In diesem Monat startet unter dem Namen Ostara die zweite Season im Spiel. Im Zuge dessen könnt ihr unter anderem ein neues Fest in eurer Siedlung, einen weiteren neuen Spielmodus sowie zusätzliche Ausrüstung und kosmetische Gegenstände erwarten.

Wann es losgeht, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Ebenso ist in diesem Jahr noch mit zwei Story-DLCs für Assassin's Creed Valhalla zu rechnen, die euch nach Irland (Frühjahr) und Frankreich (Sommer) führen.