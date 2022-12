Die besten Schneelevel und -welten in Videospielen

Der Winter ist da und es wird kälter. Hier und da fällt Schnee und wenn ihr euch passend dazu auch virtuell im Schnee austoben möchtet oder eure Sehnsucht nach Schnee mit Spielen befriedigen möchtet, gibt es dazu doch einige Möglichkeiten. Über die Jahre sind viele Spiele erschienen, in denen ihr im Schnee unterwegs seid, ob in einzelnen Levels oder das ganze Spiel über.

Nachfolgend zeigen wir euch einige der besten Schneelevels und -welten in Videospielen, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit! Es gibt mit Sicherheit noch mehr und ihr könnt gerne euren Favoriten kommentieren, wenn er noch nicht enthalten ist. Also dann, schauen wir uns mal einige der besten Schneewelten und -levels an, wie immer ohne besondere Reihenfolge.

Hoth in Star Wars Battlefront 1 und 2 (2015/2017 – PC, Xbox, PlayStation)

Wer könnte als Star-Wars-Fan schon die berüchtigte Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth in Das Imperium schlägt zurück vergessen? Mal unabhängig davon, ob die früheren oder neueren Battlefront-Spiele nun besser sind oder nicht, schöner als in DICE' Battlefront 1 und 2 hat Hoth selten ausgesehen.

Auf dem Eisplaneten tummelt ihr euch sowohl im Freien als im Inneren der Echo-Basis und spielt dort die Schlacht zwischen Rebellen und Imperium nach. Natürlich dürft ihr auch im Snowspeeder Platz nehmen oder einen AT-AT steuern, das gehört schließlich zum echten Hoth-Feeling dazu. Klar, aufgrund des vielen Schnees ist es nicht die detailreichste Umgebung, aber wer sich an schönen Schneewelten erfreut, ist hier definitiv gut aufgehoben.

Interesse? Für PC gibt es Star Wars Battlefront 2 auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Viel Schnee und viele Laser.

Nach Aloys Abenteuer in Horizon Zero Dawn reist ihr in The Frozen Wilds in den Norden und in die dortige gefrorene Wildnis. Es sind extreme Bedingungen, die euch im Grenzland des Banuk-Stammes erwarten, unter anderem werdet ihr auch mit neuen Bedrohungen, Rätseln und natürlich einer neuen Geschichte konfrontiert.

Wenn ihr euch also schon immer mal mit Aloy durch eine verschneite Region kämpfen wolltet, könnt ihr diesen Wunsch in The Frozen Wilds voll und ganz ausleben. Eine gute Gelegenheit, die Erweiterung in der Winterzeit nachzuholen, falls ihr sie bisher ausgelassen habt – oder gleich auch das ganze Spiel!

Interesse? Für PC gibt es Horizon Zero Dawn auf Steam und für PlayStation im PlayStation Store.

Snowrunner (2020 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Snowrunner… Das klingt so, als würdet ihr zu Fuß durch den Schnee laufen. Das trifft aber nicht wirklich zu, vielmehr seid ihr mit euren Autos durch offenes Gelände unterwegs und erledigt entweder alleine oder mit bis zu drei Mitspielerinnen und Mitspielern im Koop-Modus verschiedene Missionen.

Das Herzstück von Snowrunner ist dabei die Physik-Engine, die es euch wirklich nicht einfach macht, mit den 40 verfügbaren Wagen Schlamm, reißende Gewässer, Schnee und zugefrorene Seen zu überwinden. Wer hier einmal im Matsch steckt, muss sich redlich bemühen, wieder aus ihm herauszukommen. Eine gute Offroad-Erfahrung für alle, die es etwas simulationslastiger haben möchten.

Interesse? Für PC gibt es Snowrunner auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Ihr gegen die Natur.

Lost Planet (2006 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Wenn es euch auf der Erde zu warm ist, seid ihr auf dem Planeten EDN IIIE definitiv gut aufgehoben. Besagter Planet und sein eisiges Ödland sind der Schauplatz von Capcoms Lost Planet. Aber ihr macht hier nicht einfach einen gemütlichen Winterurlaub, den verderben euch die riesigen und fiesen Akrid-Aliens, die es auf die Kolonisten des Planeten abgesehen haben. Und Schneepiraten gibt’s auch noch.

Also einiges, womit ihr euch in der Third-Person-Perspektive auf dieser Welt herumschlagen müsst. Und dabei habe ich die arktischen Winde, Schneestürme und Berge von Eis noch gar nicht erwähnt. Anders gesagt: Wer viel, viel virtuellen Schnee haben möchte, ist in Lost Planet definitiv gut aufgehoben.

Interesse? Für PC gibt es Lost Planet auf Steam und für die Xbox im Microsoft Store.

Ein eiskalter Planet erwartet euch hier.

Zumindest teilweise seid ihr in Rise of the Tomb Raider auch im tiefen Schnee unterwegs. Lara Croft kämpft, hangelt und klettert dabei durch schön verschneite Landschaften, die auf jeden Fall winterliches Feeling versprühen. Technikbegeisterte erfreuen sich wiederum an den Spuren, die Lara durch den tiefen Schnee zieht, auch wenn sie dort langsamer unterwegs ist.

Auch abseits der verschneiten Landschaften hat Rise of the Tomb Raider einiges zu bieten, was es zu einem tollen Action-Adventure macht. Und die "20 Year Celebration"-Edition bringt noch einmal eine Menge zusätzlicher Inhalte mit. Mit das beste der neueren Abenteuer von Lara Croft. Wer sich für Action-Adventures interessiert und es bisher ausgelassen hat, kann bedenkenlos zugreifen.

Interesse? Für PC gibt es Rise of the Tomb Raider auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store.

Auch Schnee und Eis halten Lara nicht auf.

Super Mario Galaxy 2 (2010 – Wii, Wii U)

In Super Mario Galaxy 2 gibt es viele, viele Levels zu absolvieren, darunter sind auch Welten, in denen es eher winterlich aussieht. Dazu gehört in Welt drei zum Beispiel die Frostflocken-Galaxie. Hier gibt es Schneestatuen in Form von Mario und mithilfe von großen Schneebällen könnt ihr euch den Weg über Lava ebnen. Auch der Boss nimmt die Form eines großen Schneeballs an und hat dazu noch ein fieses Clownsgesicht.

Die Heißkalt-Galaxie in Welt fünf zeigt wiederum die Kontraste zwischen Lava und Eis. Auch hier bahnt ihr euch den Weg über Lava, indem ihr sie einfriert, was nicht unbedingt einfach ist und schon eine kleine Herausforderung darstellt. Ganz so schön wie die Frostflocken-Galaxie sieht das hier zwar nicht aus, aber ein toller Level ist es allemal.

Interesse? Für Wii gibt es Super Mario Galaxy 2 auf eBay.

In der Galaxie gibt's natürlich auch Schnee- und Eiswelten.

Norwegen in Assassin's Creed Valhalla (2020 – PC, Xbox, PlayStation)

Überwiegend spielt Assassin's Creed Valhalla natürlich auf den britischen Inseln, aber gerade zu Anfang seid ihr erst einmal im verschneiten Norwegen unterwegs und könnt später auch jederzeit dorthin zurückkehren. Was sich alleine schon aufgrund der Landschaft immer mal wieder lohnt.

Ihr habt hier für Norwegen typische hohe Gebirge, Fjorde und viel Schnee. Und natürlich gibt es in der Nacht auch schöne Polarlichter zu sehen. Ich hätte nichts dagegen gehabt, das komplette Spiel in Norwegen zu verbringen, aber England hielt man wohl doch für interessanter. Schade, aber das raubt dem virtuellen Norwegen in AC Valhalla nichts von seiner Schönheit!

Interesse? Für PC gibt es Assassin's Creed im Ubisoft Store, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Norwegen ist winterlich kalt.

Icewind Dale (2000 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Ein Klassiker des Rollenspiel-Genres. Das D&D-Spiel entführt euch in die nördlichsten Weiten der Vergessenen Reiche, in eine eisige Tundra, die als Eiswindtal bekannt ist. Das gibt dann auch schon vor, wie das hier so aussieht. Eisig und verschneit ist es auf jeden Fall, während ihr euch durch ein raues und gnadenloses Gebirge kämpft.

Dort lauern schreckliche Bestien und allerlei andere Monster, mit denen ihr es gemeinsam mit eurer Gruppe aufnehmt. Dank der 2014 veröffentlichten Enhanced Edition könnt ihr den Klassiker nicht nur problemlos auf modernen PCs erleben, sondern auch auf den Konsolen. Wenn ihr aus einer klassischen Von-oben-RPG-Perspektive eine winterliche Landschaft erleben möchtet, seid ihr hier richtig.

Interesse? Für PC gibt es Icewind Dale auf Steam und bei GOG, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Auf in die eisige Tundra.

Nicht nur im Weltraum ist es kalt, sondern auch auf dem Eisplaneten Tau Volantis. Den besucht ihr im dritten Teil von Dead Space und schlagt euch auch dort mit der andauernden Nekromorph-Plage herum.

In Teil drei könnt ihr das entweder alleine oder im Koop-Modus tun. Ihr kämpft euch durch eine eisige und feindselige Umgebung, müsst teils in der Nähe von Wärmequellen bleiben, um nicht zu erfrieren. Ebenso habt ihr es mit Lawinen, Eiswänden und einer allgemein eher lebensfeindlichen Umgebung zu tun, von den Feinden mal ganz zu schweigen. Hübsch aussehen tut es aber schon!

Interesse? Für PC gibt es Dead Space 3 auf Steam und für die Xbox im Microsoft Store.

Nicht nur die Kälte trachtet euch nach dem Leben.

