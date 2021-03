Fortnite-Team wird wegen Hass-Tweet von 3-Millionen-Dollar-Turnier disqualifiziert

Ein Fortnite-Trio wurde von der FNCS disqualifiziert

Der Grund: Einer der Spieler verhielt sich in einem Tweet respektlos gegenüber de Fortnite-Chef Donald Mustard

Alle drei Spieler werden nun für das Verhalten bestraft

Ein Fortnite-Trio wurde aus einem Turnier der Fortnite Champion Series (FNCS) geworfen, weil einer der Spieler Fortnites CCO Donald Mustard in einem Tweet öffentlich angriff. Die Chance auf das 3-Millionen-Preisgeld hat das Pro-Team nun verwirkt.

"Like literally fucking k!ll your$elf @DonaldMustard", schrieb Fortnite-Spieler Wrigley auf Twitter. Den originalen Tweet können wir leider nicht mehr zeigen, da dieser zusammen mit Wrigleys Account nicht mehr abrufbar ist.

Wrigley und seine beiden Teamkollegen Dictate und Userz waren nach ihren ersten sechs Spielen der Fortnite Champion Series am unteren Ende der Tabelle angelangt. Trotz der schlechten Platzierung wäre noch ein kleines Preisgeld für das Trio drin gewesen. So wären die vielen Stunden, die das Team auf die Qualifizierung hingearbeitet hatte, zumindest nicht umsonst gewesen.

Dictate, Userz und Wrigley hatten zudem erst die Hälfte aller Spiele hinter sich. In sechs weiteren Matches hätte das Trio sogar noch ein paar Plätze hinaufklettern können, um ein etwas größeres Stück vom Preiskuchen abzubekommen. Ganze 690.000 Dollar hätte es zum Abschluss des Turniers sogar für den letzten Platz gegeben.

Wrigleys Wutausbruch auf Twitter verwehrte dem gesamten Team die weitere Teilnahme am Turnier und damit auch jegliches Preisgeld. Sein Teamkollege Dictate zeigte in seinem Tweet die verheerende E-Mail von Epic Games, in der der Rauswurf aus der FNCS bestätigt wurde.

I wish we would be able to have an Opportunity for an emergency sub what wrigley did was completely out of our control and we put endless amount of time into the game for a chance at life changing money if you guys could tag @FNCompetitive to get their attention i?d love you https://t.co/lgU5897Zz2 — Userz (@UserzFN) March 14, 2021

"Wir schreiben Ihnen, um Sie über die Disqualifikation und den Ausschluss Ihres Teams aus dem Chapter 2 Season 5 FNCS-Wettbewerb mit sofortiger Wirkung zu informieren", hieß es in der E-Mail.

"Basierend auf einer internen Untersuchung hat ein Mitglied Ihres Teams gegen Abschnitt 8.1.2 der offiziellen Regeln verstoßen, der wie folgt lautet: Die Spieler müssen sich gegenüber anderen Spielern, der Event-Administration, den Zuschauern und den Sponsoren respektvoll verhalten."

Ja, respektvoll war die Aktion von Wrigley sicher nicht. Aber müssen unter seiner Fehlentscheidung nun auch seine unschuldigen Kollegen leiden? Aktuell versuchen Dictate und Userz gegen die Entscheidung einen Widerspruch einzulegen. Dabei fordert Dictate das Preisgeld für den letzten Platz ein, während Userz meint, das Team hätte die Chance bekommen sollen, sich einen Ersatzspieler zu suchen.

"Ich habe die ganze Saison für $0 gespielt, oh mein Gott", schrieb Dictate auf Twitter.