Rocket League feiert den "Women's History Month" mit mehreren E-Sport-Events

Rocket League feiert den Women's History Month

Zu diesem Anlass bekommt ihr ein par schicke Reifen spendiert

Ein E-Sport-Event für Frauenteams spendet für gute Zwecke

Der März ist der Monat der Frauengeschichte. Nicht umsonst wurde der internationale Frauentag auf den 8. März gelegt. Um diesen Monat der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gebührend zu feiern, verschenkt Psyonix ein Item und veranstaltet mehrere E-Sport-Events.

Bei dem kostenlosen Gegenstand handelt es sich um die brandneuen Moonpaw-Räder, die von Psyonix-Requisiteurin Lindsey entworfen wurden. Diese mystischen Radkappen könnt ihr für begrenzte Zeit kostenlos im Item-Shop abholen. So sehen die Moonpaw-Räder aus:

So könnt ihr mehr als nur den Motor aufheulen lassen.

Zusammen mit Beyond the Summit, einem großen E-Sport-Netzwerk, will Psyonix ein entspanntes Casual-Turnier mit den Frauen aus der Rocket-League-Community auf die Beine stellen. Es soll den Namen "Rocket League Goals for Change" tragen.

Die Übertragung soll mit verschiedenen Modi unterhalten, die über das klassische Rocket League hinausgehen. Zusätzlich wird die Veranstaltung mit Interviews mit Teamkapitänen und der Designerin der Moonpaw-Wheels über ihre Erfahrungen in der Videospielindustrie ausgeschmückt. Kommentiert und moderiert wird die Veranstaltung ausschließlich von Frauen.

Spielerinnen aus ganz Europa und Nordamerika treten dort gegeneinander an, um für gute Zwecke zu spenden. Die Regionen treten in voneinander unabhängigen Rundenturnieren an. Dabei gibt es vier Teams pro Region. In der ersten Runde wird der Modus "Körbe" gespielt, in der zweiten "Rumble-Dropshot" und in der dritten Runde ist der Modus "Boomer-Ball" an der Reihe.

Jedes Team bekommt je nach Platzierung die Möglichkeit, bis zu 10.000 USD zu spenden. Die Übertragung des Events startet am 24. März um 10:00 Uhr MEZ auf dem Twitch-Kanal von Rocket League. Europa ist zuerst am Ball. Nach etwa drei bis vier Stunden übernimmt die nordamerikanische Region. Alle teilnehmenden Teams und Spielerinnen findet ihr auf der offiziellen Webseite von Rocket League.

Weil Frauen nicht nur im Casual-Bereich unterwegs sind, bietet Psyonix auch ein kompetitiveres E-Sport-Turnier für Frauen an. Die Women's CarBall Championship (WCBC) ist eine Wettkampfliga für Frauen in Rocket League. Psyonix ist "stolz darauf, Sponsor der Saison 3 zu sein".

Die Finalrunden der europäischen und nordamerikanischen Ligen fanden passend zum Women's History Month am 6. und am 13. März statt. Da wir nicht in die Vergangenheit reisen können, bleiben wir doch einfach bei "Goals for Change".