Release-Termin von World of WarCraft: Burning Crusade Classic anscheinend geleakt

World of WarCraft: Burning Crusade Classic könnte am 1. Juni 2021 erscheinen

Eine Werbung auf Battle.net, die schnell wieder verschwand, zeigte das Datum

Das Release-Datum von World of WarCraft Burning Crusade Classic könnte durch eine versehentlich zu früh geschaltete Werbung auf Battle.net durchgesickert sein. Demnach erscheint der neue Classic-Modus am 1. Juni 2021.

"Am 1. Juni kehrt ihr in World of WarCraft in die Scherbenwelt zurück: Burning Crusade Classic", hieß es in der Anzeige, die nur kurz auf Battle.net zu sehen war und dann ganz schnell wieder verschwand.

Wie Wowhead berichtet, verschwand die Werbung beim Wechseln der Tabs oder beim Scrollen der Nachrichten, was darauf hindeutet, dass sie noch nicht für das öffentliche Auge zugänglich sein sollte. Somit könnte sich die Anzeige auch auf einen Pre-Patch beziehen oder nur als Lückenfüller für das offizielle Startdatum dienen.

Doch die Möglichkeit besteht, dass es sich tatsächlich um das Release-Datum handelt und dieses in Kürze ganz offiziell angekündigt wird. Zumindest schon mal nicht mit den neuesten Finanzergebnissen von Activision Blizzard, die in der Nacht veröffentlicht wurden. Mal sehen, was die Zukunft bringt.

Angekündigt auf der BlizzConline Anfang dieses Jahres, wird die Neuauflage von World of WarCraft: Burning Crusade seine Spieler "in die Scherbenwelt zurückkehren lassen, wie sie einst war, um eine Ära zeitloser Abenteuer erneut zu erleben - oder zum ersten Mal zu entdecken, was jenseits des Dunklen Portals wartet".

Bereits kurz vor der digitalen BlizzCon wurden Details zu World of WarCraft: Burning Crusade Classic geleakt, indem sie versehentlich vorab veröffentlicht wurden. Mit dem Veröffentlichungsdatum könnte nun etwas Ähnliches passiert sein. Spätestens nach einem dritten Leak glaube ich nicht mehr an Zufall!

Classic-Spieler können selbst entscheiden, ob sie mit Burning Crusade weiterspielen oder doch lieber beim klassischen Classic ohne Erweiterungs-Schnickschnack bleiben wollen. Der Betatest für WoW: Burning Crusade Classic hat Ende März begonnen.