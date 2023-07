World of Warcraft und Mila Kunis zeigen, wie ihr mit diesem Haustierpaket der Ukraine helft

Mit dem Kauf des neuen Haustierpaketes für World of Warcraft und World of Warcraft Classic unterstützt ihr bis zum 29. August die Ukraine. Blizzard und Mila Kunis stellen die Sonni und Flurky vor.

Blizzard, Mila Kunis und BlueCheck sammeln Geld für die Ukraine

Das Haustierpaket mit dem kleinen Goldenretriever Sonni und dem blauen Murlock Flurky wird 20 Dollar kosten. Sämtliche Erlöse gehen laut Blizzard an die Hilfsorganisation BlueCheck Ukraine, die den Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsinitiativen, die sich vor Ort in der Ukraine befinden, unter die Arme greift.

Die Organisation, Blizzard und die ukrainisch geborene Schauspielerin Mila Kunis erhoffen sich durch die große Community in World of Warcraft dringend nötige Unterstützung. Während das Haustierpaket im Shop zu finden ist, können Spieler außerdem direkt einen Beitrag ihrer Wahl an BlueCheck spenden.

"Dank unseren großzügigen Spieler:innen hat unser Haustier-Benefizprogramm im Laufe der Jahre bereits Millionen Dollar gesammelt, um Menschen zu helfen, die es dringend brauchen. Und die Opfer des Krieges in der Ukraine brauchen jetzt unsere Hilfe", sagt Holly Longdale, leitende Produzentin von World of Warcraft.

"Ich bin sicher, unsere unglaubliche Community wird zusammenkommen und die Welt von Azeroth stolz mit ihren neuen Haustieren erkunden, wenn sie weiß, dass jede Spende direkt der lebensrettenden Arbeit von BlueCheck Ukraine zugutekommt."

Auf dieser Seite könnt ihr Sonni und Flurky adoptieren.