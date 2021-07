Apex Legends: Hackerangriffe verlangsamen Arbeit an Cross-Progression

Schon seit einer Weile hat Respawn Entertainment in seinen Spielen mit Hackern, Cheatern und Leuten zu Kämpfen, die DDoS-Angriffe durchführen, um sich im Match einen Vorteil zu verschaffen.

Zuletzt eskalierte die Situation ein wenig, als frustrierte Fans Apex Legends hackten, um dadurch wiederum auf Probleme in Titanfall 1 aufmerksam zu machen.

Das hat nun allerdings zur Folge, dass sich die Entwicklung von mindestens einem lang erwarteten Feature für Apex Legends verzögert: Cross-Progression.

Auf Twitter beantwortete Apex Legends' Game Director Chad Grenier in dieser Woche die Frage eines Fans nach Cross-Progression wie folgt: "Die jüngsten Hackerangriffe auf Apex und TF haben den Fortschritt der Arbeit verlangsamt." Grund dafür sei, dass das Studio bei Bedarf Leute dafür abstellen muss, um Probleme mit den Live-Spielen zu lösen.

In development, although recent hacks on Apex and TF have slowed down the progress of it as we context switch to solving live game issues. — Chad Grenier (@ChadGrenier) July 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Es ist nicht das erste Mal, dass das Studio über die Auswirkungen von DDoS-Angriffen und Hackerangriffen spricht. Ryan K. Rigney, Director of Communications, beschrieb die Situation im Mai nach einer Welle von DDos-Angriffen auf die Titanfall-Spiele als "frustrierend". Es brauche "wochenlange Arbeit", um sich mit solchen Dingen zu befassen.

"Anstatt neue, wertvolle Sachen zu liefern und unglaubliche Dinge für die Spieler zu entwickeln, haben wir Leute, die sich die Haare raufen, um den neuesten Exploit, eine neue Art von Angriff, irgendeine neue Möglichkeit, Streamer oder hochrangige Lobbys oder jeden beliebigen anzugreifen, zu untersuchen. Wochenlange Arbeit war für die Katz."

Instead of delivering new value, building incredible things for players, we've got people tearing our hair out digging into the newest exploit, the new type of attack, some fresh way to target streamers, or high-rank lobbies, or everyone. Weeks of work thrown away.



Why do this? — Ryan K. Rigney (@RKRigney) May 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Respawn hatte bereits im vergangenen Jahr Cross-Play eingeführt, bisher ist es aber nicht möglich, seinen Fortschritt von Plattform zu Plattform mitzunehmen (außer bei Steam und Origin). Das Team möchte das tun, wenngleich es nicht einfach sei, denn nach dem Launch haben Nutzer und Nutzerinnen vielleicht schon mehrere Accounts, die sie aktiv auf unterschiedlichen Plattformen verwenden.

Angesichts der andauernden Hackerprobleme in Apex Legends und Titanfall ist unklar, wie lange das Team noch für die Cross-Progression benötigt.

Vor kurzem hatte Respawn erläutert, wie das Studio effektiver gegen Cheater in Apex Legends vorgehen möchte. Ebenso sollen Tools entdeckt werden, die automatisch DDoS-Angriffe entdecken.