Bald startet die 19. Saison von Apex Legends und jetzt hat Respawn eine neue Legende vorgestellt. Conduit heißt die Kämpferin, die vom Team als "kleiner Titan des Optimismus" genannt wird.

Conduit ist trotz Schicksalsschläge eine Optimistin

Wie üblich hat Conduit zunächst einen Story-Trailer erhalten, der die Legende als Kind auf einem Schlachtfeld zeigt. Hier wird Conduit von einem Monarch-Titan das Leben gerettet. Der Pilot opferte sich für das Mädchen, die diesen Moment nie mehr vergessen kann. Titanfall spielt in der Geschichte der Legende also eine tragende Rolle.

Um für ihre eigene Familie zu sorgen und ihre Schwester zu schützen, entscheidet sich Conduit, die Überreste einer verstrahlten Batterie zu nutzen, um Kräfte zu erlangen und an den Apex-Spielen teilzunehmen.

Abgesehen von Leaks, die behaupten, dass Conduit aktiv Schilde heilen kann, wissen wir nicht viel von der neuen Legende, die am 31. Oktober zusammen mit Saison 19 auf allen Plattformen erscheint. Eine vollständige Enthüllung dürfte laut dem Story-Trailer am 23. Oktober folgen. Dann wissen wir offiziell, was Conduit so alles auf dem Kasten hat.