Am 7. November startet ein neuer zeitlich begrenzter Modus in Apex Legends, der den Namen "Drei Strikes" trägt. Dazu gibt es mehrere Skins, die in Zusammenarbeit mit einem berühmten Musiker entstanden sind.

Ein ganz besonderer Apex-Fan

Ich spreche natürlich von Post Malone, der großer Apex-Legends-Fan ist. Der Trailer zum Event beginnt mit einer kleinen Ansprache des Künstlers. Zwei Wochen dauert das Event an. Sprechen wir zuerst über den neuen Modus.

Drei Strikes ist ein rasanter Modus, in dem nicht gleich alles vorbei ist, nachdem ihr einmal gestorben seid. Der Name ist hier Programm, denn ihr seid erst ab drei Toden so richtig weg vom Fenster. Die beiden ersten Male gönnt euch Apex Legends sogar einen Respawn mit vollem Loadout. Zudem seid ihr unverwundbar, wenn ihr auf dem Boden seid und Wiederbelebungen lassen sich deutlich schneller vornehmen.

Schließt ihr die täglichen Herausforderungen in diesem Modus ab, werdet ihr mit Camo-Credits belohnt, die ihr im Belohnungsshop gegen neue kosmetische Objekte, Battle-Pass-Stufen und mehr eintauschen könnt.

Mit dem Post-Malone-Event wird auch eine neue Seltenheitsstufe für Skins eingeführt. Die ersten "Ikonisch"-Skins gibt es für Octane, Wraith, Horizon und Lifeline und wurden gemeinsam mit Post Malone erschaffen.