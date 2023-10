Respawn Entertainment hat sich für die 19. Saison von Apex Legends ein paar starke Inhalte einfallen lassen. Direkt zu Halloween, am 31. Oktober startet Apex Legends in die neue Season. Neben der neuen Legende Conduit, die als Unterstützerin zu den Spielen kommt, warten plattformübergreifender Fortschritt und ein Sturmpunkt-Update auf euch.

Conduits Feuer erlisch nicht, ihr Leben vielleicht schon

Die Saison "Entfacht" wird begleitet von der immer positiven Conduit. Auf Deutsch bedeutet der Name so viel wie "Leitung". Über die neue Legende aus sprechen wir zuerst. Über ihre Geschichte haben wir bereits in einem anderen Artikel gesprochen, hier also die Fähigkeiten der Schildheilerin:

Passive: Gebt euch und einem Verbündeten vorübergehend ein temporäres Schild

Gebt euch und einem Verbündeten vorübergehend ein temporäres Schild Taktik: Erhöhtes Lauftempo, wenn ihr auf ein Teammitglied außerhalb eurer Ult-Reichweite zulauft

Erhöhtes Lauftempo, wenn ihr auf ein Teammitglied außerhalb eurer Ult-Reichweite zulauft Ultimative: Platziert sieben Schildstörer, die Feinden Schaden zufügen und sie verlangsamen

Mit ihren Fähigkeiten kann Conduit schnell zu ihren Teamkameraden eilen und ihnen mit den temporären Schilden einen Puffer verschaffen, in dem diese ihre Leben und Schild auffüllen oder aus einem Gefecht entkommen können. Die Ult ist ein mächtiges Werkzeug, das großflächig eingesetzt werden kann und die Umgebung in unangenehmes Terrain für die Gegner verwandelt.

Das Design von Conduit bezieht sich auf den Monarch-Titan von Titanfall 2, da die philippinische Legende nicht nur von einem solchen als Kind gerettet wurde, sondern auch eine radioaktive Schildbatterie eines solchen Titan in den Apex Spielen nutzt. Die Batterie kommt aber mit einem hohen Preis, da diese Conduit durch ihre Strahlung langsam tötet.

Storm Point verändert sich

Wie jede Saison rotieren wieder einige Karten raus, darunter diesmal World's Edge. Die neue Rotation der Karten sieht wie folgt aus:

Sturmpunkt

Olympus

Zerstörter Mond

nach einem riesigen Sturm sieht es auf Sturmpunkt plötzlich ganz anders aus. Die Stromzufuhr ist gestört und es entstehen viele neue POIs, die etwa alternative Energieversorgung bieten. Insgesamt sechs neue Punkte wird es auf der Karte geben, die thematisch mit der Naturkatastrophe zusammenhängen - darunter Wattsons Mast mit vielen süßen Easter-Eggs, Zeus-Station, Ceto-Station, Echo HQ, Küstenlager und Zerstörte Küste. IMC-Arsenale und eine überarbeiteten Gebiete Verbotene Zone, jetzt ohne Prowler, und Blitzableiter bringen weitere Veränderungen nach Sturmpunkt. Auch eine neue Skybox mit Regenbogen gibt es!

Wattsons Mast versucht neue Energie auf Sturmpunkt und ein paar frühe Kämpfe um den guten Loot zu schaffen

Generell wurde Sturmpunkt ein wenig zusammengestaucht, damit es auch zur Mitte der Matches hin durch die geringere Entfernung zwischen den Squads etwas aufregender bleibt und die Punkte so aufgestellt, dass es früher zu Kämpfen und schneller Action kommen kann.

Respawn erschwert das Aufsteigen in neue Ränge

Mit den Beförderungsprüfungen könnt ihr nicht mehr einfach so einen Rang aufsteigen. Statt euch einfach zu verstecken und auf Zeit zu spielen, um genügend Punkte für die Beförderung auf die nächste Stufe zu erhalten, müsst ihr euch diese mit dem Abschließen spezieller Missionen verdienen. Diese müsst ihr im Laufe eurer fünf nächsten Spiele ausführen.

Bei diesen Aufgaben handelt es sich etwa darum, den ersten Platz zu belegen oder Gegner zu töten. Ihr müsst durch diese Missionen euren Skill beweisen. Das sorgt zwar für weniger Spieler, die sich in den falschen Rang verirren, kann aber auch für mehr Frust sorgen, wenn die Prüfungen nicht so gut laufen. Verliert ihr die Beförderungsprüfung, erhaltet ihr für die nächste ein zusätzliches Spiel und könnt euch sechs Spiele Zeit lassen. Das geht hoch bis zu zehn Spielen. Punkte verliert ihr dann abhängig von eurer allgemeinen Performance in diesen Matches.

Balance-Änderungen und mehr

Freuen könnt ihr euch außerdem über Cross-Progression, denn Respawn führt eure Konten auf allen Plattformen zusammen. Dabei bleibt euer höchster Rang und auch eure Währungen, Skins und andere Besitztümer werden in einen Topf geworfen. Ihr verliert dabei nichts, erhaltet aber einen besseren Überblick und müsst eure Energie nicht in mehrere Fortschritte stecken.

Bei den Balance-Änderungen der Waffen wird besonders in der mittleren und weiten Reichweite generft - etwa der Bogen oder die Sentinel.

Bei den Legenden geht es vor allem Catalyst an den Kragen. Ihre taktische Fähigkeit blockiert keine Projektile mehr und ihr Ult-Cooldown startet jetzt erst, nachdem die Wand wieder verschwunden ist. Auch Bangalore erhält einen kleinen Nerf. Dafür erhalten Wraith, Pathfinder, Vantage und Newcastle Verbesserungen.

Wer die Apex Legends Global Series verfolgt, dem dürfte dieses Jahr auffallen, dass auch China mit am Start ist.