Apex Legends ändert alle Legenden, während die klassische Rüstung verschwindet

Apex Legends hat mit Saison 20 einiges vor. Zum fünfjährigen Bestehen des erfolgreichen Battle-Royales ändert Respawn Entertainment viele bekannte Mechaniken. Neue Legenden oder Karten gibt es allerdings nicht in der kommenden Saison. Wir gehen durch alle großen Änderungen - von klein nach groß.

Nie wieder Materialien für den Crafter sammeln?

Drei Dinge ändern sich grundlegend. Das ist die Funktionsweise der Crafter und Schilde. Zudem erhalten alle Legenden kleine Updates für ihre Fähigkeiten. Wir erklären die Änderungen näher.

Zunächst werden die Crafter, wie ihr sie kennt, eingestampft. Sie funktionieren nun grundlegend anders. Ihr sammelt für diese jetzt keine Materialien mehr und könnt die Maschinen direkt nutzen. Statt rotierenden Gegenständen findet ihr dort jetzt Munition, die euren Waffentypen entspricht, sowie Schildzellen und Medikits.

Das Gute daran: Ihr könnt nun viel schneller an die Gegenstände kommen. Statt einer langen Wartezeit, bis der Gegenstand fertig hergestellt wurde, sammelt ihr diese sofort ein. Dafür ist es jedem Spieler nur möglich, ein einziges Mal vom Effekt des Crafters zu profitieren.

So sieht es nun im Crafter aus. Ihr könnt hier auch die Marken der getöteten Teamkameraden einsammeln. Das ist praktisch, wenn ihr aufgrund von Gegnern oder der Ringposition nichzt mehr an diese heran kommen könnt.

Die Schilde werden nicht mehr dem Zufall überlassen

Als Nächstes wenden wir uns den Schilden zu. Diese findet ihr jetzt nicht mehr auf dem Boden. Von einem völlig zufälligen System, bei dem Spieler Glück haben und direkt am Anfang ein violettfarbenes Schild finden konnten, geht Respawn jetzt in eine völlig andere Richtung und verknüpft das Schildlevel mit dem Legendenlevel.

Euer Legendenlevel steigt durch Evo-Punkte. Diese steigt durch bestimmte Aktionen, die ihr innerhalb eines Matches ausführen könnt. Etwa durch Kills, Assists, Knocks, Squad Wipes, Care Packages, das Scannen von Beacons, die Nutzung von Konsolen, Wiederbelebungen und viel mehr. Euer Level steigt automatisch mit jeder Aktion.

Ihr startet mit einem weißen Schild und pro Level erhaltet ihr dann eine höhere Schildstufe. Auf Blau folgt dann Violett und schlussendlich Rot. Das goldene Schild fällt weg.

Ihr könnt die Fähigkeiten direkt im aktiven Spiel auswählen oder im Inventar. Hier erhält das neue Levelsystem einen eigenen Platz. Die Icons der Fähigkeitsverbesserungen werden jeweils links und rechts vom Rüstungs-Upgrade angezeigt.

Verbessert eure Legende jedes Match mit zwei neuen Fähigkeiten

Mit jedem Level-up erhaltet ihr außerdem eine Modifikation für eure Legende. Ein kleines Fenster öffnet sich und ihr könnt eine von zwei zusätzlichen Verbesserungen für die Fähigkeiten eurer Legenden wählen. Diese senken Cooldowns, geben einer Fähigkeit zusätzliche Effekte oder Aufladungen.

Die Effekte unterscheiden sich von Legende zu Legende. Gleich ist nur, dass ihr auf der zweiten Stufe eine schwächere und auf Level 3 eine stärkere Modifikation wählen könnt. Die Anzahl an Evo, die für den Aufstieg benötigt wird, ist für alle Spieler gleich. Mehr Aktionen verhelfen jedoch schneller zum Levelaufstieg und auch innerhalb eines Squads könnt ihr deshalb immer noch unterschiedliche Schilde besitzen.

Wenn ihr sterbt, bleibt das Level bestehen. Praktisch ist hier auch, dass Respawn diese zusätzlichen Fähigkeiten für das Balancing der Legenden nutzen kann.

In meiner Play-Session ging es doch relativ schnell, das blaue Schild zu erreichen und entsprechend die erste Modifikation. Anders sieht das mit dem violettfarbenen Schild aus, hier braucht ihr merklich lange. Wer früh aus dem Spiel fliegt, wird die zweite Modifikation also eher nicht sehen. Insgesamt fühlte sich die Änderung jedoch fair an, da niemand einen extremen Schildvorteil besitzt - und wenn, dann nur, weil er wirklich etwas dafür geleistet hat.

Zudem schraubt Respawn auch noch an anderen Stellen herum. So werden die Beförderungsprüfungen entfernt, der Mid-Season-Split wieder eingeführt und ihr könnt von einer besseren Spielzusammenfassung profitieren. Die Ränge werden etwas aufgefächert und die Menge an RP für einen Rangaufstieg erhöht sich nun mit jeder Stufe und der rasante, neue Modus Straight-Shot kommt in die Mixed-Playlist.