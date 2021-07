Gratis-Update für Marvel's Avengers bringt euch die erste Endspiel-Herausforderung

Marvel's Avengers hat ein neues Gratis-Update bekommen.

Mit diesem hält die erste Endspiel-Herausforderung Einzug ins Spiel, sie hört auf den Namen "Bedrohungsstufe Omega: Familientreffen".

Was wie die Familienzusammenkunft an Weihnachten klingt, erfordert hier volle Einsatzteams aus vier Spielern und Spielerinnen mit Kraftstufe 145, wobei die Entwickler sogar die maximale Kraftstufe 150 empfehlen.

Ihr könnt diese Herausforderung zwar beliebig oft absolvieren, bei einem Erfolg erhaltet ihr allerdings nur einmal pro Woche eine "extrem hochwertige Ausrüstung".

Bereit für neue Herausforderungen?

"Das heutige Gratis-Update des Spiels fügt zudem die von Spieler*innen gewünschte Möglichkeit hinzu, bestehende Mega-Stock-Missionen mit anderen zu spielen", heißt es.

Zudem ist ein beliebtes Feature, das erstmals während des Tachyonen-Anomalie-Events im April vorgestellt wurde, jetzt permanent verfügbar. Mit dem Mehrfachhelden-Feature können für sämtliche Multiplayer-Missionen jetzt Teams mit mehr als einer Version desselben Superhelden gebildet werden.

Wenn ihr zweimal Thor seht, seid ihr also nicht betrunken, das geht jetzt wirklich!

"Endspiel-Multiplayer-Inhalte wie Missionen der Bedrohungsstufe Omega und Mega-Stöcke stehen ganz oben auf der Wunschliste unserer Spieler*innen", sagt Project Director Josh Bapst dazu. "Darum freuen wir uns, heute dieses Update präsentieren zu können. Dass das Mehrfachhelden-Feature jetzt permanent ist, beschleunigt deutlich die Zusammenstellung von Gruppen. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um Marvel's Avengers zu spielen!"

Aktuell bewegt sich Marvel's Avengers mit großen Schritten auf die nächste, große Erweiterung zu. War for Wakanda heißt sie und soll noch im August erscheinen. Wie der Name schon verdeutlicht, geht es darin um Black Panther, der in Marvel's Avengers von Christopher Judge (Stargate SG-1, Kratos in God of War) gesprochen wird.