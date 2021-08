Quake: Remaster oder Remake könnte nächste Woche auf der QuakeCon angekündigt werden

Ende der kommenden Woche könnte womöglich ein Remaster oder Remake von Quake angekündigt werden.

Einen Hinweis darauf liefert - oder eher lieferte - der offizielle Zeitplan zur QuakeCon, die Ende nächster Woche stattfindet.

Dort ist für Freitag, den 20. August 2021, von 16:30 bis 17:30 Uhr ein Programmpunkt namens "Let's talk Quake" aufgeführt (danke, Eurogamer Polen).

Gestern - was sich auch via Wayback Machine noch nachprüfen lässt - war dort folgendes als Beschreibung zu lesen:

"Quake ist zurück. In diesem speziellen Stream spricht John Linneman von Digital Foundry mit Jerk Gustafsson von Machine Games über das legendäre Erbe des Titels und was er für beide bedeutet. Die beiden werden auch über die zusätzlichen Inhalte sprechen, die Machine Games zu dieser wiederbelebten Edition beigesteuert hat."

Heute sieht die Beschreibung nur noch so aus: "Quake ist zurück. In diesem speziellen Stream spricht John Linneman von Digital Foundry mit Jerk Gustafsson von Machine Games über das legendäre Erbe des Titels und was er für beide bedeutet."

Danke, Wayback Machine.

Das interessante Detail am Ende wurde gestrichen, aber wie ihr seht, vergisst das Internet auch in diesem Fall nicht.

Hat da also jemand zu früh zu viel verraten? Gut möglich. Die erwähnten Details, auch im Hinblick auf Machine Games, würden perfekt zu einem Gerücht vom Juni passen. Der bekannte Insider Shpeshal Nick gab damals an, id Software und Machine Games würden an einer neuen Version von Quake arbeiten.

Und ein Remaster oder ein Remake anlässlich des 25. Geburtstags von Quake in diesem Jahr wäre doch auch nicht verkehrt, oder?

