Dying Light 2 Entwickler wettet auf "Hunderte, Tausende Stunden" Spielspaß

Das ist mal eine Ansage! Dying Light 2 Chefentwickler Tymon Smektala hat im Gespräch mit mp1st ordentlich auf den Tisch gehauen und ist sich vor allem der hohen Spiel- und Wiederspieldauer des Zombie-Survival-Parkour-Spiels sicher.

Auf die simple Frage nach einem möglichen Battle Pass - die Smektala erstmal abschmetterte, man könne dazu noch nichts sagen - ging er in Sachen Koop mehr in die Tiefe und ließ sich dabei zu einer nicht gerade zimperlichen Wette hinreißen.

Zunächst einmal schilderte Smektala die Art des Koop, die recht umfassend scheint. "Wir sagen bisher nur, dass wir vier Spieler im Koop unterstützen. Man kann im Grunde das komplette Spiel von Anfang bis Ende zusammenspielen", verrät er. Allerdings gibt er gleich die Einschränkung mit auf den Weg, dass das nicht auf die Einleitung des Spiels zutrifft, die man streng alleine absolviert. Danach wende man sich der "kompletten Koop-Erfahrung" zu.

"Eine sehr interessante Sache an diesem Koop ist, wie gut es die Entscheidungen und Konsequenzen unterstützt, die man in diesem Spiel macht." In Dying Light treffe zwar immer der Host der Koop-Partie diese Entscheidung. Allerdings könne man als Mitspieler neben Gebrüll durchs Headset auch andere "Lösungen" einsetzen, um dem Host zu signalisieren, welche Entscheidung man lieber sähe. "Aber Du als Host triffst die Entscheidung und wir alle sehen die Folgen. Die bleiben in deinem Spiel bestehen und du beendest das Spiel in deiner Kanon-Version des Erlebnisses."

"Aber am nächsten Wochenende lade ich dich in mein Spiel ein und ich treffe die Entscheidung. Jetzt siehst du die andere Version der Geschichte, alle Optionen, alle anderen Entscheidungen, die man treffen kann." Smektala spricht sich dafür aus, das Spiel erst für sich zu spielen oder mit Freunden und dann online mit Fremden, um deren Version der Welt zu erleben.

Und dann die Wette. "Meine persönliche Wette ist, dass ich 1000 Dollar daraufsetze, dass die Spieler das zu schätzen wissen und dass es dem Spiel für Hunderte und Tausende an Stunden an Bedeutung verleiht." Ich denke, man kann das auch weniger wörtlich auslegen - was man vielleicht besser tun sollte, wenn man 1000 Dollar aufs Spiel setzt - und es so verstehen, dass dieses Spiel sehr lange motivieren wird. Da nehme ich ihn gern beim Wort.

Aber auch an anderer Stelle gibt es Grund zur Freude: