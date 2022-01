Among Us Roadmap 2022: Freundesliste, neue Rollen und mehr

Innersloth hat eine neue Roadmap für Among Us veröffentlicht und teilt alle "aufregenden Pläne" für das soziale Deduktionsspiel mit, an denen das kleine Studio dieses Jahr arbeitet.

Von Freunden, Mangas und Kuscheltieren

Punkt eins auf der Agenda ist die Freundesliste. Diese wird dieses Jahr endlich kommen und es allen Crewmitgliedern ermöglichen, untereinander in Kontakt zu bleiben - oder eure Feinde im Auge behalten. Man weiß ja nie, wer einem das nächste Mal in den Rücken fällt.

Among Us - Roadmap 2022.

Da Kontoerstellung, Einlösung des Cosmicubes, Chatauswahl und andere Aspekte des Spielablaufs von vielen Spielern "als etwas verwirrend empfunden" wurden, passt Innersloth die Benutzeroberfläche an.

Ein paar kostenlose Ghostface-Kosmetika und das Manga-Feature im japanischen Magazin Bessatsu Corocoro heitern die angespannte Stimmung unter den konzentrierten Impostor-Jägern auf.

Auch in Sachen Merchandise hat Among Us seine Hausaufgaben gemacht. Die Nendroids in Schwarz, Rot und Cyan können ab sofort vorbestellt werden und auch Kuscheltiere, neue Cosmicube-, Impostor- und Henry Stickmin-Artikel sind im offiziellen Shop verfügbar.

Im Laufe des Jahres soll es weitere Informationen zu Among Us VR geben und die fünfte Karte sowie neue Rollen und Kollaborationen sind in Arbeit. Regelmäßige Updates sind für das Team von Innersloth so selbstverständlich, dass sie diese nur ganz nebenbei erwähnen.

Hier könnt ihr das vollständige Entwickler-Update zur Roadmap nachlesen.