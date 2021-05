Assassin's Creed Valhalla - Barren finden: Hier müsst ihr suchen!

Barren sind ein weiterer Sammelgegenstand in Assassin's Creed Valhalla. Ihr schnappt sie euch aber nicht einfach nur zum Spaß oder wegen einer Trophäe oder eines Erfolges, ihr braucht sie zur Verbesserung eurer Ausrüstung. Neben den Barren im Hauptspiel haben wir hier auch die neuen aus dem DLC Zorn der Druiden aufgelistet, die ihr darin in Irland finden könnt.

Die Barren verbergen sich meist in versteckten Truhen und sind mit einem kleinen Icon in Form von drei Barren auf der Karte markiert. Wir zeigen sie euch unten anhand eines roten Punktes.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Rygjafylki Barren 1 Auf einer felsigen Insel in Hoettrstrand. Klettert nach oben und nutzt euren Bogen, um die Leiter erklimmen zu können. Barren 2 Befindet sich in einem Haus in Ögvaldsnes. Da die Tür versperrt ist, klettert ihr einfach durchs Fenster. Barren 3 Schaut in Stavanger in einem Haus nach. Ihr könnt es nur durch ein Loch im Dach betreten. Barren 4 Im Untergrund von Stavanger, den ihr durch einen geheimen Eingang ein wenig nordöstlich von der Barren-Location betretet, findet ihr ein Regal, das ihr zu euch zieht, um dahinter zu gelangen. Schießt dann auf die Halterung der Blöcke und springt ins Loch. Barren 5 Klettert auf den Wachturm und tötet die Wache, dann schnappt ihr euch, was sie bei sich trägt. Barren 6 Ihr befindet euch vor einem Haus, drückt dort ein Regal nach vorne und nach links, um zur Kiste zu gelangen. Damit ihr das Regal aber überhaupt bewegen könnt, müsst ihr auf die andere Seite ins Haus gelangen und schießt auf die Laterne über der Truhe. Wartet kurz und es folgt eine Explosion, wodurch ihr das Regal bewegen könnt. Barren 7 Tötet den War-Raid Chief hier und plündert seinen Leichnam. Barren 8 Über einen geheimen Eingang unter einem Stein gelangt ihr unter Eivors Haus. Dort schiebt ihr ein Regal zur Seite und kommt so zur Truhe. Barren 9 Im verlassenen Chalet findet ihr diese Truhe. Ihr braucht aber einen Schlüssel dafür, den ihr in nordöstlicher Richtung bei drei Wölfen findet. Plündert dann den Leichnam von Ornir und ihr findet den Schlüssel. Barren 10 Verbirgt sich in einem gesunkenen Schiff. Taucht unter und verschafft euch mit eurer Axt Zugang zum Schiff. Aber beeilt euch, damit ihr nicht erfriert oder ertrinkt. Barren 11 Verbirgt sich im Inneren eines Hauses. Geht auf die Rückseite und nutzt euren Bogen, um einen Teil der hinteren Wand auf halber Höhe zu zerstören. Klettert dann ins Haus hinein. Barren 12 Klettert den Wachturm nach oben und durch das Fenster hinein, wo ihr diese Truhe findet. Barren 13 Besiegt den "Skull-Crusher" im Kampf und plündert dann seinen Leichnam. Barren 14 Dieser Barren versteckt sich in einer Höhle, in der ihr zwei Wände zerstören müsst, um zur Truhe zu gelangen.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Legracaesterscir Barren 15 Tötet den Kommandanten des Camps und plündert anschließend seinen Leichnam. Barren 16 Tötet den Goliath und plündert ihn anschließend. Barren 17 Sucht in einem Zelt des Lagers danach. Barren 18 Zerstört den Haken, der den Steinblock hält, springt ins Loch und schiebt das Regal zur Seite. Barren 19 Besiegt den Skirmisher und plündert ihn. Barren 20 Tötet einen weiteren Goliath,anschließend plündert ihr ihn. Barren 21 Tötet hier den Murderer und plündert den Leichnam. Barren 22 Befindet sich im Templebrough-Fort auf einem Wehrgang. Barren 23 Auf einem der Wehrgänge im Templebrough-Fort patrouilliert ein Armbrustschütze. Tötet ihn und plündert den Leichnam. Barren 24 Tötet den Pikenier im Templebrough-Fort und plündert den Leichnam. Barren 25 Schaltet hier einen weiteren Murderer aus. Barren 26 Begebt euch in Offchurch in die Krypta und bewegt das Regal, das ein Loch blockiert. Krabbelt hindurch zur Truhe.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Grantabrycgscir Barren 27 Schaut im Wachturm nach, geht durch das Loch und zerstört ein paar Holzbetter. Barren 28 Tötet den Pikenier und plündert den Leichnam. Barren 29 Geht einfach durch die Tür ins Haus und ihr findet die Truhe. Barren 30 Tötet den Feind hier und plündert den Leichnam. Barren 31 Tötet den Brandisher und plündert auch seinen Leichnam. Barren 32 Macht den Hurler kalt und plündert ihn. Barren 33 Erledigt den Halsabschneider und schnappt euch seine Sachen.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in East-Engla Barren 34 Hinter der Kirche findet ihr einen Schlüssel, mit dem ihr in ein Farmhaus gehen könnt. Schaut euch den bedeckten Boden an und benutzt einen Pfeil, um ein Loch freizulegen. Springt runter und nutzt den Schlüssel mit der Truhe. Barren 35 Tötet den Hell-Raiser und plündert seinen Leichnam. Barren 36 Zerstört hier zuerst die Abdeckung des Brunnens und springt nach unten, um den Schlüssel für die Tür zu finden. Dann geht's ins Haus und zur Truhe. Barren 37 Sucht in einem Raum in Burgh Castle danach. Schiebt dazu ein kleineres Regal nach rechts und dann zieht es zu euch, anschließend bewegt ihr noch das größere Regal nach rechts, um zur Truhe zu gelangen. Barren 38 Neben der Truhe für Barren 9 findet ihr den Schlüssel zu King's Bury. Gegenüber seht ihr eine zweite, kleinere Kirche. Schließt die Tür damit auf und holt euch die Truhe. Zurück zum Anfang

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Lunden Barren 39 Im Tempel von Sulis Minerva kommt ihr in einen Raum, in dem ihr auf einen Haken feuert, der einen Steinblock festhält. Springt dann durch's Loch, aber Vorsicht, dort unten seid ihr nicht alleine! Barren 40 Befindet sich inmitten mehrerer Schlangen. Um sie zu öffnen, braucht ihr einen Schlüssel einer Wache, die in der Gegend herumläuft. Barren 41 Tötet den Goliath in dieser Gegend, um den Schlüssel für die Truhe zu erlangen. Nutzt dann den geheimen Eingang in dem Pool mit grünen Wasser, zerstört dort eine Holzwand und schwimmt weiter zur Truhe. Barren 42 Im Inneren des Londinium-Büros (siehe Barren 6) springt ihr von der Position, von der aus ihr die Laterne zerschießt, ins Wasser und schwimmt unter einen Felsen, um diese Truhe zu finden. Barren 43 Im Londinium-Büro springt ihr vom Fenster, von dem aus ihr auf den Ölkrug geschossen habt, ins Wasser unter der Holzplattform und findet diese Truhe hinter einem Felsen.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Oxenafordscir Barren 44 Einer der Cutthroat-Gegner in Linford trägt diesen Barren bei sich. Ihr wisst, was zu tun ist. Barren 45 Befindet sich in einem Gebäude beim Kloster Evesham. Die Tür ist versperrt, der Zugang ist aber über die Rückseite des Hauses möglich, dann zerstört noch eine Wand und klettert nach oben zur Truhe. Barren 46 Diesen Barren findet ihr in einem Haus in Perie, allerdings ist es versperrt. Mit eurem Raben findet ihr in der Nähe den Schlüssel dafür, vor einem anderen Haus unter einem beweglichen Stein. Darüber hinaus holt ihr euch bei einem Haus südwestlich des Zielgebäudes einen Feuerkrug, geht hinein und zerstört eine Wand. Im Keller könnt ihr mit dem Feuerkrug eine weitere Wand zerstören, um zur Truhe zu gelangen. Barren 47 In den Wäldern wird dieser Schatz von einem Goliath bewacht. Und der passende Schlüssel dazu ist auch nicht weit weg, er liegt auf einem Tisch in einem Zelt ein wenig nördlich des Zielgebäudes. Barren 48 Schaut in der Leah Villa Garnison nach einem Raum mit blockierter Tür. Von einem Fenster aus könnt ihr die Sperre kaputtschießen. Bedenkt, dass der Raum nur durch einen versperrten Raum zugänglich ist, in dem ihr Barren Nummer 13 bekommt. Barren 49 Ebenfalls in der Leah Villa Garnison, diesen Barren trägt ein Soldat in dem Raum bei sich, in dem ihr den Schlüssel für Barren Nummer 13 bekommen habt. Barren 50 Im Schrein von Camulus verbirgt sich dieser Barren. Im westlichen Bereich des Schreins seht ihr ein Loch in der Wand, durch das ihr hineinkommt. Zuvor besorgt ihr allerdings die beiden Schlüssel, die ihr braucht. Einer befindet sich in einem kleinen Gebäude nördlich davon. Ihr kommt übers Dach hinein, nutzt dafür einen der Feuerkrüge. Der Schlüssel liegt vor einer großen Statue in einem Krug. Schlüssel Nummer zwei bekommt ihr, indem ihr auf eine der Säulen des Schreins klettert, lokalisiert ihn mit eurem Raben. Mit beiden Schlüsseln geht's dann durch das Loch in der Wand zur Truhe. Barren 51 Schaut im Evinghou-Turm nach. Klettert auf der nordwestlichen Seite bis zu einem zerstörbaren Fenster hoch und tötet den Goliath im Turm, der den Barren bei sich trägt. Barren 52 Dieser Barren wartet in Hammeham auf euch. Das fragliche Haus ist aber versperrt, den Schlüssel dafür findet ihr in einem kleinen Gebäude westlich davon unter einem beweglichen Objekt. Öffnet mit dem Schlüssel dann die andere Tür und ein weiterer Barren gehört euch.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Scrobbescir Barren 53 Im Wenlocan-Außenposten trägt ein Skirmisher diesen Barren bei sich. Barren 54 Dieser Barren verbirgt sich in einer Truhe in einem Haus im Örtchen Westburh. Barren 55 Sucht nach dem Eingang zu einer Höhle am Fuße eines Wasserfalls und folgt dort dem Pfad, klettert nach oben und kriecht dann durch ein Loch in der Wand, um zur Truhe zu gelangen. Barren 56 Befindet sich direkt in der Nähe des Schnellreisepunktes. Schiebt die Barrikade zur Seite, zerstört die verschlossene Tür und holt euch den Inhalt der Truhe. Barren 57 Reist nach Dustone Quarry, schnappt euch einen Ölkrug bei ein paar Stufen im östlichen Bereich und sprengt hier dann die zerstörbare Wand in die Luft, um zur Truhe zu gelangen. Barren 58 Ebenfalls in Dhustone Quarry. Schnappt euch einen weiteren Ölkrug und sprengt damit ein mit Trümmern gefülltes Loch frei.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Caent Barren 59 Schaut am Fuße der Old-Gravesham-Brdige nach einem Riss in der Wand. Schiebt drinnen die Barrikade zur Seite, zerstört im nächsten Raum eine zerstörbare Wand und geht durch ein weiteres Loch zur Truhe. Barren 60 Im Banditencamp bei Lolingestone findet ihr einen Madman beim Buch des Wissens bei Barren Nummer 3. Tötet ihn und plündert ihn für den Barren. Barren 61 Für diese Truhe braucht ihr einen Schlüssel. Er liegt in einem Zelt neben einem Wachturm, nördlich von dieser Location aus. Schaut unter den Leichen nach. Habt ihr Probleme, schleppt einfach die Leichen zur Seite. Kehrt zum Gebäude mit der Truhe zurück und auf der nördlichen Seite könnt ihr eine Wand zerstören, dann noch eine innere Wand per Pfeil und dann könnt ihr hinein. Barren 62 Findet ihr in der Rouecistre-Blockade. Holt euch von einem Benneret einen Schlüssel für den Turm, dann zerstört von der Tür aus mit einem Pfeilschuss ein Schloss einer Tür auf der anderen Seite des Turmes. Geht nun außen zu besagter Tür, klettert im Inneren die Leiter nach unten und ihr gelangt zur Truhe. Barren 63 Diese Truhe befindet sich im Turm unter dem Aussichtspunkt. Ihr braucht zwei Schlüssel dafür, einer davon verbirgt sich nördlich des Turms in einem Brunnen. Zerstört die Abdeckung und klettert runter, der Schlüssel liegt unter einer Kiste. Der zweite Schlüssel ist im Gebäude hinter dem Brunnen. Übers Gerüst gelangt ihr hinein, schiebt die Barrikade zur Seite und begebt euch im Inneren nach unten, der Schlüssel liegt auf einem kleinen Regal. Nun geht es zurück zum Turm, schießt hier eine Leiter im Inneren nach unten, klettert hoch und die Truhe steht vor euch. Barren 64 Beim Banditencamp in Chiselherst gibt's eine Höhle, nahe des südlichen Eingangs findet ihr eine Rampe, die zu einem Loch führt. Dort stoßt ihr auf entflammbares Gas, werft also eine Fackel hinein, dann bewegt einen Stein, um eine zerstörbare Wand zum Vorschein zu bringen. Um die zu sprengen, braucht ihr einen Feuerkrug, den ihr oben beim Eingang findet. Bevor ihr damit wieder nach unten springt, werft zuerst eine Fackel, um das Gas wieder loszuwerden. Dann springt mit dem Feuerkrug nach unten, zerstört die Wand und ihr gelangt zur Truhe. Barren 65 Hier gibt's ein bisschen was zu tun. Südwestlich der Position des Barrens seht ihr ein Strohhaus. Geht hinein und klettert in den Keller, zerstört die Krüge und Boxen und kriecht durch die Wand. Folgt dem Pfad zu einer großen Höhle, bis ihr zu einem Sprung kommt und einen hängenden Schlüssel seht. Drückt einfach den Button zum Aufnehmen in der Mitte des Sprungs, mit diesem öffnet ihr dann die Tür. Ihr gelangt so in eine weitere Höhle mit mehreren Plattformen und Seilen. Hier braucht ihr nun drei Schlüssel, nutzt dabei euer Sonar, um die richtige Richtung zu finden. Hier müsst ihr erneut einen Schlüssel erlangen, der in der Luft hängt, sucht also nach der richtigen Position und schnappt ihn euch im Sprung. Für den zweiten Schlüssel schießt hier hängende Vorräte aus eurem Weg und dann eine Leiter nach unten. Klettert die Plattform hoch und ihr seht den zweiten Schlüssel zwischen zwei Seilen hängen. Springt an ein Seil und richtet euch so aus, dass ihr zum zweiten Seil springen und dabei den Schlüssel schnappen könnt. Für den dritten Schlüssel folgt ihr dem Pfad, bis ihr zu einem großen Sprung kommt. Springt von der dreieckigen Leiste auf den Stalagmit und schnappt euch auch diese Schlüssel im Sprung, dann geht's weiter über eine Rampe zu einem beweglichen Stein, der euren Weg zurück in die zentrale Kammer verbirgt. Mit allen drei Schlüssel könnt ihr nun die Tür unten öffnen, zwei Schlüssel öffnen außerdem Türen zur Truhe. Der dritte Schlüssel öffnet wiederum die Tür zum Weg nach draußen, dort gelangt ihr zudem zu einem der Schätze Britanniens und einem weiteren Schlüssel, um wieder an die frische Luft zu gelangen. Barren 66 Nutzt die Plündern-Option bei der Dover-Festung, das macht diese Angelegenheit einfach. Den ersten Barren trägt ein Skirmisher bei den Docks. Barren 67 Diesen Barren findet ihr in einer Truhe in der Dover-Festung im Inneren eines Gebäudes am Fuße des kleineren Turms in der Mitte. Barren 68 In den Cantebury-Baracken in einem verschlossenen Raum. Ihr kommt nicht Raum und der Schlüssel ist auch in den Händen eines Gegners im Inneren. Schnappt euch einen der Feuerkrüge und werft ihn auf die zerstörbare Wand, Problem gelöst! Barren 69 Befindet sich ebenfalls in Cantebury in der Saint Martin's Church und stellt für euch kein großes Problem dar. Barren 70 Schaut im Dorobernia-Theater von Cantebury nach. Geht auf die Bühne und ihr findet eine Stelle im Boden, die ihr mit einem Feuerkrug wegsprengen könnt. Unten findet ihr eine große Statue und zwei Türen. Geht durch die offene Tür und ihr kommt zu einem Haufen Trümmer. Zerschlagt links einige Krüge und ihr könnt in einen anderen Raum gelangen. Ihr findet hier eine bewegliche Barrikade und gelangt, indem ihr diese zur Seite schiebt, zum Barren und zum Schlüssel, der euch wieder nach draußen bringt. Barren 71 Die Truhe ist einfach zugänglich, aber erst einmal braucht ihr den Schlüssel von dem Arbelist auf der Plattform darüber! Barren 72 Für diesen Barren müsst ihr nach einem versunkenen Schiff in der Nähe von Folcanstan suchen. Schwimmt an der kleinen Insel vorbei und ihr findet die Truhe in der einen Hälfte des Wracks, den Schlüssel dafür in der anderen Hälfte östlich davon. Zurück zum Anfang

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Lincolnescir Barren 73 Reist zur Lindsey-Mühle, die Truhe befindet sich dort in einem Haus. Um den Schlüssel für die Tür zu finden, schaut links von der Tür bei den Stämmen nach. Barren 74 Im gleichen Bereich wie Barren Nummer 4. Ein Gegner trägt diesen Barren bei sich. Erledigt ihn, um ihn zu bekommen. Barren 75 Befindet sich in einer Höhle. Bewegt euch darin in Richtung des feindlichen Gebiets, um zur Truhe zu gelangen. Barren 76 In der Nähe von Barren Nummer 8 läuft ein Goliath-Gegner herum, der diesen Barren mit sich führt. Barren 77 Bei Skegi's Bear findet ihr einen Gegner mit einem Schlüssel. Habt ihr diesen erlangt, könnt ihr diese Truhe öffnen. Barren 78 In feindlichem Gebiet befindet sich diese verschlossene Truhe. Ein Feind im Gebiet hat den Schlüssel bei sich. Nutzt den Sensor, um ihn zu finden, dann macht ihr den Weg durch die Wand frei, um zur Truhe zu gelangen. Barren 79 Schaut in dieser feindlichen Festung nach, genauer gesagt am Fuße eines Turms. Barren 80 Diese Truhe findet ihr in einem Haus, aber wie Tür ist mal wieder verschlossen. Kümmert euch um die beiden Feinde am Steg und dann begeht euch zum nahen Boot, wo der Schlüssel liegt.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Eastseaxe Barren 81 Für diese Truhe braucht ihr einen Schlüssel. Ein Gegner in der Nähe des Sees trägt ihn. Identifiziert ihn. Klettert anschließend aufs niedrigere Dach des Hauses und schießt durchs Fenster das Schloss kaputt, um hinein und zur Truhe zu gelangen. Barren 82 Diesen Barren trägt der gleiche Feind bei sich, den ihr für den Schlüssel zu Barren Nummer 2 tötet. Barren 83 Taucht hier ab und quetscht euch durch ein Loch in der Wand. Schwimmt nach links, geradeaus, folgt den Treppen und klettert eine Wand hoch, um die Truhe zu finden. Barren 84 Die Truhe steht in einem Haus in einem feindlichen Lager, aber die Tür ist zu. Den Schlüssel findet ihr im nahen Turm. Klettert außen nach oben und zerstört die Barrikade am Boden, dann schnappt euch den Schlüssel und ihr gelangt ins Haus mit der Truhe. Barren 85 Beim Hügel befindet sich ein Eingang zu einem Grab. Zerstört die Wand mit einem Pfeil und ihr findet eine Truhe. Barren 86 Zerstört die Trümmer in der Nähe des Höhlenzugangs, dann geht zwei Ebenen nach unten. Folgt hier nicht dem Hauptweg, sondern klettert das Gerüst hoch und bewegt die Plattform, um Zugang zu einem neuen Büro inklusive Wasser zu erlangen. Springt hinein. Nach links gelangt ihr zu einer verschlossenen Tür, um den Schlüssel zu finden, müsst ihr nach rechts schwimmen. Ihr gelangt so zu einem weiteren Gerüst, schwingt euch dort zur anderen Seite und taucht im Wasser ab, um den Schlüssel zu bekommen. Mit diesem geht's zurück nach oben und zu einer verschlossenen Tür. In diesem Raum könnt ihr die Tür aufschießen, die zu Barren Nummer 8 führt, ebenso gibt's einen Schlüssel für den Barren. Schwimmt nun zurück zur Mistgabel im Wasser und wieder nach rechts zum zweiten Gerüst. Auf halbem Wege dorthin findet ihr eine Tür, hinter der ihr den Schlüssel findet, um zum Barren zu gelangen. Schnappt ihn und schwimmt zurück, dann nach links zum Öffnen der Tür. Barren 87 Bei den Baracken zu finden, einer der Bogenschützen trägt ihn bei sich. Barren 88 Für die Truhe braucht ihr einen Schlüssel, der verbirgt sich in einem abgesperrten Bereich. Eine der Türen könnt ihr durch eine kleine Öffnung von draußen aus aufschießen. Begebt euch in den Raum, klettert eine Leiter nach unten, öffnet links eine Tür und bewegt eine Plattform, um den Schlüssel einzusammeln. Mit dem geht's zum Holzturm. Klettert hoch und schießt das Schloss vom verbarrikadierten Fenster. Im Turm klettert ihr dann die Leiter runter zur Truhe. Barren 89 Schaut in einem Gebäude im feindlichen Camp nach. Den Schlüssel dafür trägt ein Feind bei sich, den ihr erst identifizieren müsst. Barren 90 Diesen Barren bekommt ihr praktischerweise vom gleichen Feind, den ihr für Barren 89 getötet habt. Barren 91 Klettert auf den Pfosten in der Nähe des Hauses und schießt von dort aus das Türschloss kaputt, damit ihr zur Truhe gelangt. Barren 92 Einer der Feinde im Camp hier trägt den Barren bei sich, identifiziert ihn mit eurem Sensor. Barren 93 Im nördlichsten Haus dieses Camps befindet sich die Truhe. Den Schlüssel für die Tür findet ihr, wenn ihr auf das Zielhaus blickt, im Haus links davon. Zurück zum Anfang

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Sudseaxe Barren 94 Die Truhe hierfür ist versperrt, den Schlüssel findet ihr, indem ihr das in der Nähe befindliche Welt-Event absolviert. Barren 95 Ein Feind trägt ihn bei sich. Nutzt euren Sensor, um ihn zu identifizieren. Barren 96 Schaut hier auf einer Baumstruktur nach. Schießt auf die Ladung und auf die Leitersperre. Um diese zu erreichen, bewegt ihr das Hindernis daneben. Barren 97 Klettert hier auf den Turm und schießt auf die Holzbarrikade auf dem Boden. Die Truhe findet ihr dann auf der untersten Ebene. Barren 98 Vom Aussichtspunkt aus führt ihr einen Glaubenssprung durch. Klettert dann die Holzleiste hoch und ihr kommt zu einer zerstörbaren Wand, hinter der sich die Truhe befindet. Barren 99 Diesen Barren trägt ein Feind bei sich. Identifiziert ihn und schaltet ihn aus. Barren 100 Erneut in den Händen eines Feindes. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Barren 101 Nähert euch der Markierung und klettert aufs Dach des Hauses. Über das Seil geht's zur hängenden Leiche, wo ihr den Schlüssel schnappt und ins Haus gelangt. Räumt die Holzbarrikade aus dem Weg, springt nach unten und die Kiste gehört euch.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Eoforwicscir Barren 102 Trägt ein Gegner in einem Feindlager bei sich. Holt ihn euch von ihm. Barren 103 Im westlichen Teil des Hauses sprengt ihr ein paar Trümmer weg, dann geht's nach unten zur Truhe. Barren 104 Auch den hier trägt wieder ein Gegner bei sich, er hält sich in der Nähe von Barren Nummer 5 auf. Identifiziert ihn und den Rest kennt ihr ja. Barren 105 Die Truhe hierfür findet ihr unter eine Holzbarrikade, den Schlüssel bekommt ihr bei einem Gegner in der Nähe. Barren 106 Ein weiterer Gegner, der einen Barren bei sich trägt. Barren 107 Und noch ein Barren bei einem Feind. Der gleiche Gegner trägt auch einen Schlüssel bei sich. Barren 108 Verlasst den inneren Bereich der Festung durch die Tür, durch die ihr zuvor kamt. Auf der rechten Seite schaut ihr nun in einer Hütte nach dem Barren. Barren 109 In der Nähe der Markierung ist links ein Stück unter dem Dach ein Loch in der Wand. Drinnen zerstört ihr eine Wand und gelangt so zur Truhe. Barren 110 Zerstört hier beim Ziel die Wand und der Schlüssel gehört euch. Mit dem steigt ihr in den Brunnen hinab und öffnet die Truhe. Barren 111 Haltet nach einem Holzstück im Wasser Ausschau. Schwimmt von dort aus zwischen den Holzpfählen hindurch und ihr gelangt zur Truhe.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Eoforwic Barren 112 Geht zum Turm im Osten von Eoforwic und begebt euch dort auf die unterste Ebene, dann geht in den Untergrund, bis ihr zu einer zerstörbaren Wand und zwei Wachen kommt. Kümmert euch darum und platziert einen der Ölkrüge neben der Wand, um sie zu sprengen. Im Korridor bewegt ihr euch nach links, wenn ihr ein paar Metallstäbe seht, dann bewegt ein Hindernis, zerschießt die Leiterhalterung und klettert sie hoch. Dann noch eine Wand zerstören und ihr seid bei der Truhe. Barren 113 Über eines der Fenster im unteren Teil des Dachs gelangt ihr in die Kirche, die Truhe findet ihr dort im zentralen Bereich. Barren 114 Für diese Truhe benötigt ihr drei Schlüssel. Die Locations haben wir auf der Karte für euch markiert, identifiziert sie dann mit eurem Sensor und holt sie euch. Barren 115 Klettert den Turm hinauf und neben den Pfeilen seht ihr zwei kleine Fenster, durch die ihr schießen und beide Türschlösser zerstören könnt. Geht dann die Treppe nach unten, schnappt euch einen Ölkrug und sprengt die Wand weg, damit ihr zur Truhe kommt. Barren 116 Neben dem Theater ist ein Friedhof. Inmitten dessen eine Holzbarrikade im Boden, die ihr zerstört und in ein neues Büro gelangt. Schwimmt den Pfad entlang, quetscht euch durch eine Lücke und ihr kommt in einen Bereich mit Plattformen. Auf der rechten Seite bewegt ihr ein Hindernis zur Seite, um unter einer Wand durchzurutschen. So gelangt ihr zur Truhe, braucht aber noch den Schlüssel. Ein Schlüssel befindet sich über einem Regal mit Schriftrollen. Holt ihn euch und öffnet die Tür daneben, im folgenden Raum findet ihr den Schlüssel für die Truhe. Zurück zum Anfang

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Glowecaesterscir Barren 117 Findet ihr im Zentrum dieser Region in einem Feindlager. Schaut nach einem kleinen Gebäude im südlichen Bereich, wo ihr die Truhe findet. Zuerst müsst ihr aber ein paar Dinge zur Seite räumen. Barren 118 Haltet Ausschau nach einem Käfig, der an einem Holzpfahl hängt. Darin steckt ein Schlüssel die Truhe. Klettert hoch zur Kiste und springt auf den Käfig, holt euch dort den Schlüssel und in der nahen Hütte öffnet ihr die Truhe. Barren 119 An einer höhergelegenen Stelle in feindlichem Gebiet findet ihr einen Schlüssel auf einem Tisch. Im gleichen Bereich geht ihr damit in ein Zeit und findet dort den Schatz, der sich unter ein paar Barrikaden im Boden verbirgt. Zerstört diese. Barren 120 In Aelfwood wartet dieser Barren auf euch und ein starker Elite-Gegner trägt ihn bei sich. Schaltet ihn aus. Barren 121 Im Büro beim Tempel von Ceres findet ihr die Truhe im südwestlichen Bereich. Geht hinunter zur Krypta, zerstört die Boxen und rutscht unter der Wand durch. Folgt dem Pfad und zerstört die Barrikade, die ein Loch im Boden verbirgt. Noch kommt ihr nun nicht an die Truhe, schnappt euch in der Umgebung einen explosiven Krug, mit dem ihr die Barrikade wegsprengt. Barren 122 Haltet hier nach einem Graben Ausschau, in dem sich die Truhe hinter einer Barrikade verbirgt. Schaut in südwestlicher Richtung nach einem Wagen mit explosiven Krügen. Mit einem von denen sprengt ihr die Barrikade vor der Truhe weg. Barren 123 Im Inneren der St. Kenhelm's Church verbirgt sich dieser Barren. Auf der rechten Seite räumt ihr ein Objekt zur Seite und legt dadurch legt ihr ein Fenster frei. An einer der Fackeln rund um die Kirche solltet ihr dann einen Pfeil entzünden und die Holzbarrikade zerstören, dann zerstört die explosiven Krüge neben einem Fenster auf der anderen Seite, wodurch eine weitere Barrikade fällt. Geht dann durch's Fenster rein und ihr kommt zum Barren. Barren 124 Schaut am Marktplatz nach einem Brunnen. Öffnet ihn und klettert rein, unten befindet sich ein bewegliches Objekt. Zerstört den Krug daneben - Vorsicht vor der Schlange! - und schiebt es zur Seite, dann kommt ihr zur Truhe. Barren 125 Auf einem Hügel klettert ihr auf einen Baum und einen seiner Äste. Springt hier in den abgegrenzten Bereich und die Truhe befindet sich unten im Wasser. Über den Topf im Wasser gelangt ihr wieder nach draußen.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Snotingahamscir Barren 126 Schaut hier im Dörfchen nach und sucht einen Brunnen. Zerstört dessen Abdeckung und springt runter, um eine Truhe zu finden. Barren 127 Im zentralen Bereich bewegt ihr das bewegliche Objekt zum Rand der Plattform neben dem Wasser, von dort aus springt ihr zur Plattform in der Mitte des Raums. Barren 128 Die Truhe findet ihr hier in einem Haus, das Türschloss könnt ihr durchs Fenster kaputtschießen. Den Schlüssel findet ihr ein wenig südwestlich davon bei einer aufgespießten Leiche vor einem Baum. Barren 129 Klettert beim großen, runden Gebäude außen nach oben und geht dann innen zur zweiten Eben, um die Truhe zu finden. Barren 130 Im zentralen Gebäude dieses Außenpostens müsst ihr einen Feind töten und die Leiche plündern, um an den Barren zu gelangen. Barren 131 Von Nummer 130 aus geht ihr zum Ausgang, rechts seht ihr einen Holzzaun. Zerstört diesen mit eurer Waffe und ihr gelangt zur Truhe. Barren 132 Dieser Barren verbirgt sich in einem Versteck, genauer gesagt im hinteren Bereich. Springt durchs Fenster in die große Hütte und ihr kommt zur Truhe. Barren 133 Schaut in der Festung nach. Klettert den großen Turm hoch und auf den Balkon, der ins Innere führt. Damit ihr an den Barren kommt, müsst ihr alle Gegner hier töten und ihnen den Schlüssel abnehmen. Barren 134 Außerhalb des Waldes findet ihr ein paar Höhlen, die hier unter den Hügel führen. Nehmt den rechten Eingang und lauft den Pfad entlang, unterwegs findet ihr einen Schlüssel, indem ihr unter einem Fels hindurch rutscht. Setzt dann den Weg fort, öffnet eine Tür mit dem Schlüssel und die Truhe steht vor euch. Barren 135 Sucht nach einem Brunnen, zerstört die Abdeckung und ihr findet die Truhe darin.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Wincaester Barren 136 Aktiviert hier eure Odinsicht und ihr solltet in einem Haus einen Schlüssel für die Truhe entdecken. Besagtes Haus mit dem Schlüssel könnt ihr über einen Zugang unterhalb des Daches betreten. Schnappt euch dann den Schlüssel und die Truhe wartet auf euch. Barren 137 Auf einem kleinen Tisch findet ihr einen Schlüssel. Geht, ausgehend vom Fenster mit der Holzbarrikade, ins gegenüberliegende Haus, wo ihr eine weitere Barrikade aus dem Weg räumt. Dann geht's durchs Loch zur Truhe. Barren 138 Für diese Truhe benötigt ihr zwei Schlüssel. Der erste Schlüssel verbirgt sich im gegenüberliegenden Haus, zerstört die Holzbarrikade hinter dem Loch in der Wand und sammelt ihn auf dem Tisch an. Schlüssel Nummer 2 befindet sich im Haus mit der Truhe im unteren Teil des Daches. Barren 139 Beim Gerüst und den Weinfässern findet ihr einen Eingang, dort wartet ein Schlüssel auf euch, mit dem ihr die gegenüberliegende Tür öffnet. Zerstört in diesem Raum das Türschloss und klettert nach oben, dann zerstört ihr eine Holzbarrikade, rückt das Hindernis zur Seite und schon gelangt ihr zur Truhe. Barren 140 Im niedrigeren Bereich des Daches gelangt ihr über ein Buntglasfenster ins Gebäude. Springt dann nach unten und ihr seht, wenn ihr nach oben blickt, eine Holzbarrikade, die ihr mit einem Schuss zerstören könnt. Bewegt das bewegliche Objekt im zentralen Raum in die Nähe der Wand, damit ihr nach oben zur Truhe kommt.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Hamtunscir Barren 141 Schaut im Süden der Region auf einer Insel nach. Dort trägt ein Feind einen Schlüssel bei sich, den ihr euch holt. Klettert dann auf das zentrale Gebäude und zerstört die Boxen, die den Boden blockieren. Schnappt euch oben auf dem Turm einen explosiven Krug und zerstört damit die Barrikade, dadurch gelangt ihr zur Truhe. Barren 142 Schaut in Werham in den Baracken nach. Im hinteren Bereich findet ihr einen Schlüssel in einem Turm. Klettert hoch, zerstört eine Barrikade und holt ihn euch. Dann geht's im westlichen Bereich zu einem kleinen Haus, über eine kleine Lücke unterm Dach gelangt ihr hinein und holt euch den Schlüssel. So gelangt ihr dann ins zentrale Gebäude und zur Truhe. Barren 143 Ein wenig nördlich von Werham findet ihr ein Banditencamp, einer der Feinde trägt einen Schlüssel bei euch. Damit gelangt ihr in ein Gebäude im südlichen Bereich des Lagers und zur Truhe. Barren 144 Diese Truhe befindet sich in einem Feindlager namens Uffentune. Schaut in der kleinen Scheune nach und ihr findet dort eine Holzbarrikade an der Decke. Zerstört sie und ihr findet die Truhe im Raum daneben. Barren 145 In der Nähe der Abtei findet ihr ein Gebäude mit dieser Truhe, dafür braucht ihr aber einen Schlüssel. Bewegt euch ein wenig in westlicher Richtung zu einem Brunnen. Zerstört dessen Abdeckung und holt euch dann den Schlüssel daraus. In das Gebäude mit der Truhe gelangt ihr indes durch ein Fenster. Barren 146 In einem Banditenlager hier trägt einer der Gegner den Barren bei sich. Schaltet ihn aus. Barren 147 Schaut in einem Innenhof mit einer Barrikade im Boden. In nördlicher Richtung findet ihr einen explosiven Krug, mit dem ihr diese beseitigt. Springt dann runter und ihr gelangt zum Barren. Barren 148 Diesen Barren findet ihr bei einem weiteren Feind. Identifiziert ihn und schaltet ihn aus. Barren 149 Ein Elite-Gegner trägt diesen Barren im Außenposten bei sich. Schaltet ihn aus und plündert die Leiche. Barren 150 In den Ruinen zerstört ihr einen Haken, der ein paar Steinblöcke hält, um eine Barrikade im Boden zu zerlegen. Springt runter und zerstört dort ein Türschloss. Nun geht's wieder nach oben und auf die Rückseite zur Ruinen, wo ihr durch die soeben geöffnete Tür geht und euch die Truhe holt.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Vinland Barren 151 Diesen Barren hier findet ihr in einem feindlichen Lager. Barren 152 Verbirgt sich in einer verschlossenen Truhe in einem Feindlager. Einer der Gegner trägt den Schlüssel bei sich. Barren 153 Erneut in einem Feindlager. Und auch hier trägt einer der Gegner den Schlüssel für die Truhe mit sich herum. Barren 154 Und nochmal ein Feindlager, diesmal braucht ihr für die Truhe zwei Schlüssel. Einen trägt ein Gegner im östlichen Bereich mit sich herum, den anderen ein Gegner im westlichen Bereich.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Dyflin (Irland, Zorn der Druiden) Barren 155 (Tungstenbarren) In Dyflin findet ihr den nördlichsten Barren in einem Haus mit verschlossener Tür gegenüber einem Schiffsrumpf. Geht aufs Dach und zerstört dort die kleine Holzbarrikade. Schießt auf die Halterung, vor euch, wodurch ihr einen Weg über die Rückseite des Hauses freiräumt. Barren 156 (Tungstenbarren) In Dubgallbaile findet ihr den zweiten Barren in einem kaputten Haus unter einer zerstörbaren Mauer aus Steinen. Nutzt hierfür einen explosiven Pfeil, um den Weg freizuräumen. Barren 157 (Tungstenbarren) Den dritten Barren findet ihr südlich der Stadt unter der Oberfläche des Wassers. Fehlt nur der Schlüssel.Begebt euch zum östlichen Ufer des Sees, dort ist eine kleine Hütte. Neben dem Wasserrad könnt ihr eine kleine Abdeckung zerstören. Vom Seil aus neben dem Haus schießt ihr die Blockierung der Tür kaputt und holt euch dann drinnen den Schlüssel. Mit diesem könnt ihr die Truhe unter Wasser öffnen.

Assassin's Creed Valhalla: Alle Barren in Mide (Irland, Zorn der Druiden) Barren 158 (Tungstenbarren) Ihr kommt zu einem kleinen Lager mit einer Reihe von Gegnern. Einer davon trägt den Barren bei sich. Schaltet den Gegner aus und ihr bekommt den Barren von ihm. Barren 159 (Tungstenbarren) In Cnoc Fraoigh findet ihr eine Truhe hinter einem Gitter. Links davon ist eine Treppe zu sehen, blickt von dort im Gang in Richtung Truhe und ihr seht einen zerstörbare Steinwand. Eine gute Gelegenheit für einen Explosivpfeil. Barren 160 (Tungstenbarren) Ihr findet diesen Barren in einem Lager. Einer der Gegner trägt ihn bei sich. Erledigt ihn. Barren 161 (Tungstenbarren) Ihr findet eine kleine Hütte mit der Truhe darin. Ihr braucht dafür aber einen Schlüssel. Den findet ihr ein Stückchen weiter in östlicher Richtung auf einem Baum. Barren 162 (Tungstenbarren) Ihr findet die Truhe unter Wasser unterhalb einer Treppe. Von der Rückseite aus kommt ihr heran, zertrümmert einfach das Holz. Barren 163 (Tungstenbarren) In einem Banditenlager findet ihr diese Truhe hinter einer Steinwand, die ihr wegsprengen könnt.