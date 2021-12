Assassin's Creed Valhallas Dateigröße schrumpft mit dem nächsten Update erheblich

Das nächste Update für Assassin's Creed Valhalla wird die Dateigröße des Titels reduzieren und gleichzeitig die Leistung verbessern. Dafür ist es allerdings notwendig, das Spiel noch einmal vollständig herunterzuladen.

Mit dem neuen Valhalla-Update bis zu 44 GB sparen!

Patch 1.4.1 erscheint nächste Woche. Das genaue Veröffentlichungsdatum und Details zum Inhalt werden in Kürze bekannt gegeben. Ubisoft teilt jetzt schon mit: "Um Assassin's Creed Valhalla weiterhin mit zukünftigen Inhalten und Spiel-Updates zu unterstützen, wird das Titel-Update 1.4.1 von den Spielern verlangen, das gesamte Spiel als Teil einer Datenumstrukturierung neu herunterzuladen."

"Das kommende Titel-Update konsolidiert die Spieldateien, was zu einer kleineren Gesamtgröße des Spiels auf allen Plattformen führt. Außerdem sollte sich die Leistung durch diese Datenumstrukturierung verbessern, mit schnelleren Ladebildschirmen, verbessertem Streaming der Weltdaten und einer insgesamt besseren Laufzeitleistung."

Erweiterungen sind von dieser Umstrukturierung nicht betroffen, es muss nur das Grundspiel erneut heruntergeladen werden.

Hier könnt ihr die ungefähren Download-Größen des Spiels nach dem Update 1.4.1 sehen:

Download-Größe:

PC - 78 GB

PS4 - 67 GB

PS5 - 40 GB

Xbox One - 62 GB

Xbox Series - 71 GB

Belegter Speicherplatz nach Download:

PC - 77 GB

PS4 - 75 GB

PS5 - 77 GB

Xbox One - 63 GB

Xbox Series - 72 GB

Eingesparter Speicherplatz:

PC - 34 GB

PS4 - 30 GB

PS5 - 13 GB

Xbox One - 30 GB

Xbox Series - 44 GB

Die exakten Zahlen können minimal abweichen. Wenn es um die Verbesserungen geht, so könnte das Update die Sound-Probleme in den Gräbern der Gefallenen angehen. Auch für alle, die ihr Spiel nicht mit dem Intel Core i9-12900K starten können, soll an einer Lösung gearbeitet werden.

Assassin's Creed Valhalla erschien am 10. November 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.