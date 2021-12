Battlefield 2042 Umfrage: EA will eure Meinung zu den Karten, Waffen und mehr wissen

Battlefield 2042 ist seit fast einem Monat auf dem Markt und jetzt will EA eure Meinung zum Spiel wissen. Falls ihr den neusten Teil der FPS-Reihe besitzt, könnte schon jetzt eine Umfrage in eurem Mail-Fach sein, die ihr ausfüllen könnt und das ohne Gefahr: Die Nachricht ist offiziell.

Lange müsst ihr euch auch nicht für die Fragen Zeit nehmen, denn jeder bekommt zum Glück nur zwei Stück, die zufällig ausgewählt werden. Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit der Auswahl der Waffen im Spiel oder mit der Auswahl der Karten, die ihr bisher zur Verfügung habt. Außerdem gibt es unter anderem Fragen zu den Spezialisten und der Optik des Shooters.

Wie auch mp1st feststellt, ist es natürlich fraglich, wie viel Ausschlag eure Meinung bei einem fertigen Spiel noch gibt, aber er weiß - vielleicht wird es ja doch noch Updates geben? Zumindest mitteilen könnt ihr sie.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Zu einem Leak eines angeblichen Weihnachtsmann-Skins in Battlefield 2042 hagelte es kürzlich einiges an Spott und Unzufriedenheit in den sozialen Medien, auch wenn sich EA DICE dazu bereits geäußert hat: Das unbeliebte Kostüm soll erst mal nicht ins Spiel kommen.

Dass generell nicht alle aus der Community so ganz mit Battlefield 2042 zufrieden waren, musste auch Alex im Rahmen seiner Kolumne Alt+F40 feststellen, die sich diesmal mit der Kritik an dem neuen FPS beschäftigt.

Spiel und Entwicklerstudio bekommen aktuell also etwas ihr Fett weg und in den sozialen Medien gehen einige recht hart ins Gericht - vielleicht hilft ja die Umfrage, die Meinung sachlich auszudrücken? Beteiligt ihr euch denn am Feedback für EA?