Bericht: Neuauflage von Metroid Prime 1 für Switch ist fertig

Eine unangekündigte Neuauflage des ersten Metroid Prime für Nintendo Switch ist einer Insiderin zufolge bereits fertig.

Das behauptet Emily Rogers, eine bekannte Insidern mit einer langen Geschichte an zutreffenden Informationen über Nintendo, auf Twitter.

Im Sommer fertiggestellt

"Ich bin ziemlich sicher, dass die Entwicklung von Metroid Prime 1 im Sommer abgeschlossen wurde", schreibt Rogers. "Ich hoffe, wir sehen die gesamte Trilogie noch auf Switch. Aber Prime 1 ist eindeutig fertig."

Bereits im September hatte sie angegeben, dass Nintendo an einer Neuauflage von Metroid Prime für Nintendo Switch arbeite. Und das unabhängig von etwaigen Plänen für eine Neuauflage der Metroid-Prime-Trilogie, wozu es schon seit einer Weile Gerüchte gibt.

"Zuletzt habe ich gehört, dass Nintendo an Metroid Prime 1 arbeitet, um das 20-jährige Jubiläum des Spiels im Jahr 2022 zu feiern", schrieb sie damals. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Trilogie oder nur eine Neuauflage des ersten Spiels bekommen werden. Ich tendiere zu Letzterem, aber ich hoffe, wir bekommen Ersteres."

Gestützt wurden diese Angaben von Jeff Grubb, der angab, Ähnliches gehört zu haben.

"Ich denke, dass Nintendo Metroid Prime 1 anstatt der Trilogie auf der Switch neu veröffentlichen wird", schrieb er letzten Monat auf Twitter (danke, VGC). "Daran wird schon seit Jahren gearbeitet, und als ich zum ersten Mal davon hörte, nahm jeder (auch ich) an, dass es sich um die Trilogie handelt. Emily Rogers hat das erwähnt, dann habe ich es nochmals überprüft und ich denke, sie hat recht."

Wärt ihr an einer Switch-Neuauflage von Metroid Prime 1 interessiert? Oder hättet ihr lieber die komplette Trilogie?