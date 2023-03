Metroid Prime Remaster: Komplettlösung, Tipps und Tricks (Switch)

Metroid Prime ist endlich für Nintendo Switch verfügbar. Samus Arans erstes 3D-Abenteuer hat den Sprung vom ehrenhaft gealterten Gamecube auf die Hybrid-Konsole geschafft.

In einer reizend überarbeiteten HD-Version präsentiert sich Metroid Prime Remastered und setzt euch in einer verschlungenen Spielwelt voller Rätsel, Bosse und Sackgassen aus. Es ist völlig normal, beim Erkunden mehr als einmal Hals über Kopf stecken zu bleiben in den futuristischen Tempeln und alten Ruinen, sei es bei einem kniffligen Puzzle, einem Bosskampf oder der lästigen Artefaktsuche kurz vor dem Finale. Für diesen Fall steht unsere Komplettlösung zu Metroid Prime Remastered (Switch) zur Verfügung.

Sie führt mit vielen Tipps, Bildern und sinnvoll verketteten Laufwegen (ohne unnötiges Hin und Her) durch alle Gebiete, Rätsel und Kämpfe von Tallon IV. Inklusive aller Items, Energietanks, Missile-Container und Datenbankeinträge auf dem Weg zum Finale.

Metroid Prime: Komplettlösung - Inhalt

Hier findet ihr einen 100%-Walkthrough durch die Hallen, Höhlen und Korridore von Tallon IV, von der Notlandung auf dem Planeten bis zum großen Finale.

Havariertes Schiff

Ruinen der Chozo

Nördliche Höhlen von Magmoor

Eiswüste von Phendrana

Tallon-Oberwelt

Eiswüste von Phendrana #2

Südliche Höhlen von Magmoor

Ruinen der Chozo #2

Eiswüste von Phendrana #3

Abgestürzte Fregatte

Phazon-Minen

Tallon-Oberwelt #2

Ruinen der Chozo #3

Höhlen von Magmoor #3

Restliche Abschnitte in Kürze...

Tipps und Tricks zu Metroid Prime Remastered

Nutzt den Visor . Samus verfügt in Metroid Prime über verschiedene Visiere, die sie wechseln kann. Wichtig in jeder Umgebung ist der Scanvisor. Mit diesem scannt ihr Apparaturen, Spuren, Gegner, Chozo-Inschriften und andere Hinterlassenschaften. Ein kleiner Text präsentiert anschließend das Resultat und lässt oft Rückschlüsse auf die Lösung von Rätseln zu. Bei Bossen werden beispielsweise ihre Schwachstellen aufgedeckt. Nachlesen lassen sich die damit erlangten Erkenntnisse in der Datenbank (Minustaste > R). Scannt jeden Feind, jedes Objekt, jeden Punkt, der sich scannen lässt. Ihr benötigt den Scanner in nahezu jedem Raum und solltet ihn immer griffbereit haben (Pfeil-rechts-Taste auf dem Steuerkreuz).

. Samus verfügt in Metroid Prime über verschiedene Visiere, die sie wechseln kann. Wichtig in jeder Umgebung ist der Scanvisor. Mit diesem scannt ihr Apparaturen, Spuren, Gegner, Chozo-Inschriften und andere Hinterlassenschaften. Ein kleiner Text präsentiert anschließend das Resultat und lässt oft Rückschlüsse auf die Lösung von Rätseln zu. Bei Bossen werden beispielsweise ihre Schwachstellen aufgedeckt. Nachlesen lassen sich die damit erlangten Erkenntnisse in der Datenbank (Minustaste > R). Scannt jeden Feind, jedes Objekt, jeden Punkt, der sich scannen lässt. Ihr benötigt den Scanner in nahezu jedem Raum und solltet ihn immer griffbereit haben (Pfeil-rechts-Taste auf dem Steuerkreuz). Speichert oft und regelmäßig . Man muss das wirklich betonen, da das ursprüngliche Metroid Prime aus einer anderen Zeit stammt. Einer, als es noch keine bequemen Autospeicherpunkte gab, was sich im Remaster nicht geändert hat. Nutzt jede Speicherstation und sichert den Spielstand häufig, vor allem vor dem Erkunden neuer Räume oder Areale (und nach jedem Bosskampf), um nicht aus Versehen mühsam erzielten Fortschritt zu verlieren. Automatisches Speichern gibt es in Metroid Prime nicht.

. Man muss das wirklich betonen, da das ursprüngliche Metroid Prime aus einer anderen Zeit stammt. Einer, als es noch keine bequemen Autospeicherpunkte gab, was sich im Remaster nicht geändert hat. Nutzt jede Speicherstation und sichert den Spielstand häufig, vor allem vor dem Erkunden neuer Räume oder Areale (und nach jedem Bosskampf), um nicht aus Versehen mühsam erzielten Fortschritt zu verlieren. Automatisches Speichern gibt es in Metroid Prime nicht. Merkt euch unpassierbare Stellen und kommt später wieder . Wer schon mal einen Metroid-Teil oder ein Metroid-ähnliches Spiel erlebt hat, weiß, wie der Hase läuft. Nicht alle Durchgänge sind von Beginn an passierbar, nicht alle Türen zu öffnen. Notiert euch diese Stellen und kommt später wieder, wenn Samus über die Ausrüstung verfügt (z.B. Morph-Ball-Bomben, Raketen oder Grapple-Beam).

. Wer schon mal einen Metroid-Teil oder ein Metroid-ähnliches Spiel erlebt hat, weiß, wie der Hase läuft. Nicht alle Durchgänge sind von Beginn an passierbar, nicht alle Türen zu öffnen. Notiert euch diese Stellen und kommt später wieder, wenn Samus über die Ausrüstung verfügt (z.B. Morph-Ball-Bomben, Raketen oder Grapple-Beam). Man kann keines der Gebiete in einem Rutsch "abschließen" . Das ist wichtig für das Verständnis der Spielwelt und ihrer Funktionsweise. In der Regel macht ihr in einem Gebiet kleinere Fortschritte, findet ein neues Power-up und stoßt dann wieder auf unüberwindbare Hindernisse. Das ist normal. Seht euch in anderen Arealen um und nutzt die neuen Kräfte, um dort Fortschritte zu erzielen. Im Spielverlauf kehrt ihr immer wieder zu früheren Stellen zurück und nach und nach ergeben sich neue Möglichkeiten der Erkundung.

. Das ist wichtig für das Verständnis der Spielwelt und ihrer Funktionsweise. In der Regel macht ihr in einem Gebiet kleinere Fortschritte, findet ein neues Power-up und stoßt dann wieder auf unüberwindbare Hindernisse. Das ist normal. Seht euch in anderen Arealen um und nutzt die neuen Kräfte, um dort Fortschritte zu erzielen. Im Spielverlauf kehrt ihr immer wieder zu früheren Stellen zurück und nach und nach ergeben sich neue Möglichkeiten der Erkundung. Es gibt keine Schnellreise . Man muss das bei modernen Spielen fast schon betonen, auch weil z.B. Metroid Dread über entsprechende Teleporter verfügt, um schnell von einem in den nächsten Sektor zu gelangen. In Prime gibt es diese Möglichkeit nicht. Ihr müsst alle Wege zu Fuß zurücklegen, das ändert sich bis zum Ende nicht. Passend dazu:

. Man muss das bei modernen Spielen fast schon betonen, auch weil z.B. Metroid Dread über entsprechende Teleporter verfügt, um schnell von einem in den nächsten Sektor zu gelangen. In Prime gibt es diese Möglichkeit nicht. Ihr müsst alle Wege zu Fuß zurücklegen, das ändert sich bis zum Ende nicht. Passend dazu: Nutzt die Karte , die mit der +-Taste geöffnet wird. Und vor allem: Merkt euch, wie die Sektoren der Spielwelt miteinander verbunden sind, welche Fahrstühle wohin führen, wie man auf schnellstem Weg von A nach B gelangt. In Metroid Prime gibt es keine Questpfeile oder ähnliches. Die Kenntnis der Spielwelt ist das A und O, zumal man sehr viel hin und her laufen muss, besonders im letzten Abschnitt.

, die mit der +-Taste geöffnet wird. Und vor allem: Merkt euch, wie die Sektoren der Spielwelt miteinander verbunden sind, welche Fahrstühle wohin führen, wie man auf schnellstem Weg von A nach B gelangt. In Metroid Prime gibt es keine Questpfeile oder ähnliches. Die Kenntnis der Spielwelt ist das A und O, zumal man sehr viel hin und her laufen muss, besonders im letzten Abschnitt. Jeder Raum hat einen Namen . Und das ist fantastisch. In der Lösung orientieren wir uns stark an den Bezeichnungen, damit keine Verwirrung darüber entsteht, wo genau es nun weitergeht. Öffnet regelmäßig die Karte und fahrt mit dem rechten Stick über die Räume, um ihre Namen anzeigen zu lassen. So ist man immer im Bilde darüber, wo Samus gerade unterwegs ist.

. Und das ist fantastisch. In der Lösung orientieren wir uns stark an den Bezeichnungen, damit keine Verwirrung darüber entsteht, wo genau es nun weitergeht. Öffnet regelmäßig die Karte und fahrt mit dem rechten Stick über die Räume, um ihre Namen anzeigen zu lassen. So ist man immer im Bilde darüber, wo Samus gerade unterwegs ist. Der Kompass zeigt die Himmelsrichtung . Im Kartenbildschirm seht ihr oben rechts einen Kompass samt Pfeil. Der rote Punkt und die Spitze deuten immer nach Norden. So fällt die Orientierung in der Lösung noch ein Stück leichter und ihr verlauft euch nicht so oft.

. Im Kartenbildschirm seht ihr oben rechts einen Kompass samt Pfeil. Der rote Punkt und die Spitze deuten immer nach Norden. So fällt die Orientierung in der Lösung noch ein Stück leichter und ihr verlauft euch nicht so oft. Energietanks erhöhen eure Gesundheit . Auch klassisches Metroid-Material: In der Spielwelt könnt ihr spezielle Behältnisse finden, mit denen Samus' Energieleiste erweitert wird, und zwar jedes Mal um einen vollen Tank, also 100 Punkte. Auf dem Weg ins Finale solltet ihr so viele wie möglich davon einsammeln. In der Lösung nehmen wir unterwegs alle Energietanks mit, die man im Spiel finden kann.

. Auch klassisches Metroid-Material: In der Spielwelt könnt ihr spezielle Behältnisse finden, mit denen Samus' Energieleiste erweitert wird, und zwar jedes Mal um einen vollen Tank, also 100 Punkte. Auf dem Weg ins Finale solltet ihr so viele wie möglich davon einsammeln. In der Lösung nehmen wir unterwegs alle Energietanks mit, die man im Spiel finden kann. Missile-Container erhöhen eure Raketenanzahl . Ähnlich wichtig wie die Lebensenergie ist die Munition. Sammelt daher jeden Missile-Container ein, den ihr in die Finger bekommt. Jeder davon erhöht die maximal mitführbare Menge an Raketen um fünf Stück. Im Lösungsweg halten wir alle davon fest.

. Ähnlich wichtig wie die Lebensenergie ist die Munition. Sammelt daher jeden Missile-Container ein, den ihr in die Finger bekommt. Jeder davon erhöht die maximal mitführbare Menge an Raketen um fünf Stück. Im Lösungsweg halten wir alle davon fest. Hinweise erscheinen erst mit der Zeit . Ganz allein auf weiter Flur steht man dennoch nicht, Hilfesystem sei Dank, weshalb die In-Game-Tipps im Switch-Remaster nicht fehlen dürfen. Das Prinzip ist einfach: Hängt ihr zu lange irgendwo fest (es reicht mitunter schon, den Controller für ein paar Minuten aus der Hand zu legen), erhaltet ihr eine Meldung und eine Markierung auf der Karte samt präziser Angabe, in welchem Raum das nächste wichtige Item zu finden ist. Das heißt trotzdem nicht, dass der Weg dorthin ein Kinderspiel wird.

. Ganz allein auf weiter Flur steht man dennoch nicht, Hilfesystem sei Dank, weshalb die In-Game-Tipps im Switch-Remaster nicht fehlen dürfen. Das Prinzip ist einfach: Hängt ihr zu lange irgendwo fest (es reicht mitunter schon, den Controller für ein paar Minuten aus der Hand zu legen), erhaltet ihr eine Meldung und eine Markierung auf der Karte samt präziser Angabe, in welchem Raum das nächste wichtige Item zu finden ist. Das heißt trotzdem nicht, dass der Weg dorthin ein Kinderspiel wird. Saugt Items aus der Luft. Ein kleiner Kniff, der euch aber viel Zeit und Nerven ersparen kann. Sobald Samus ihren Charge-Beam zurückerhalten hat, könnt ihr diesen durch Gedrückthalten der Schusstaste aufladen. Der beim Loslassen erfolgende Schuss wird nicht nur verstärkt, sondern die Waffe zieht auch Energiekugeln und Raketen zu euch, zumindest in einer bestimmten Entfernung.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Metroid Prime - Komplettlösung mit Tipps