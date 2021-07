Fortnite Comic: Batman kämpft bald im "One-Shot"-Sequel weiter

Der Fortnite X Batman Comic "Nullpunkt" (Zeropoint) hat zwar Anfang des Monats mit Ausgabe 6 seinen Abschluss gefunden, doch Fans der Mini-Serie müssen nicht traurig sein, denn am vergangenen Freitag (16. Juli 2021) haben DC und Epic Games bereits die Fortsetzung der Geschichte im neuen Special Batman / Fortnite: One-Shot angekündigt. Ein paar Details zur Fortsetzung sind auch schon bekannt, die wir euch nachfolgend verraten wollen. Vollkommen überraschend kommt die Fortführung der Zusammenarbeit nicht, denn der Fortnite / Batman Nullpunkt-Comic hat sowohl bei Fortnite-Fans als auch bei Comic-Enthusiasten deutlich mehr Anklang gefunden, als man im Hause Epic und DC erwartet hatte (die Comics waren fast überall auf der Welt wochenlang ausverkauft und die Nachproduktion kam kaum hinterher).

Fortnite Batman Comic Inhalt:

Wie bereits erwähnt, ist das One-Shot-Special eine Fortsetzung der Nullpunkt-Mini-Serie, die am 26. Oktober 2021 für 4,99 Dollar erscheinen soll. Es wird wohl wieder eine physische und digitale Version des Comics geben, Erstere soll wieder einen digitalen Bonus-Code für einen entsprechenden Skin in Fortnite beinhalten (mehr dazu weiter unten). Der Deutschland-Release ist bislang zwar noch nicht offiziell bestätigt, nach dem Erfolg der Nullpunkt-Serie wäre alles andere aber mehr als überraschend. Wir gehen davon aus, dass das Sequel wieder über Panini erhältlich sein wird.

Worum geht es im Batman Fortnite Comic "One-Shot"?

Achtung: Leichte Spoiler-Warnung! Wir erwähnen nachfolgend ein paar Namen von DC-Charakteren sowie ein Ereignis, die im Fortnite Comic vorkommen. Wenn ihr die Nullpunkt-Comics also noch nicht gelesen habt und euch kein Detail spoilern lassen wollt, solltet ihr diesen Punkt überspringen.

Viele Details zur Handlung sind bislang noch nicht bekannt - es wird nur als "getting even bigger than ever" angeteasert -, doch es ist klar, dass der Kampf nun in Gotham City weitergeführt wird. Nachdem Batman und Catwoman der Fortnite-Schleife entkommen sind, wurde im überraschenden Ende der letzten Ausgabe enthüllt, dass Lex Luthor mit Doktor Slone zusammengearbeitet hat, um einen Anker auf der Fortnite-Insel zu errichten. Ihrem Mitverschwörer Deathstroke - der als einziger nicht von der Schleife betroffen war und sein Gedächtnis behalten hat - ist es zudem gelungen, mithilfe des Nullpunkts das DC- und Fortnite-Universum erfolgreich miteinander zu verbinden und einen Riss im Gotham zu erschaffen.