Fortnite Season 7: IO Truhen - Alle Fundorte auf der Map

Die IO Truhen in Fortnite zählen zu den vielen Neuerungen in Season 7. Es handelt sich dabei um spezielle Lootkisten, die die Imagined Order auf die Insel gebracht hat. Die IO Truhen gibt es daher nur dort, wo die IO einen Stützpunkt eingerichtet hat, wie beispielsweise bei den Satelliten Stationen, Corny Complex und ein paar anderen Orten. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr IO Truhen auf der Season 7 Karte finden könnt, damit ihr immer schnell an die neuen Waffen kommt und Aufgaben wie Öffne eine IO-Truhe bei Satelliten Stationen oder Corny Complex in Woche 5 lösen könnt.

Fortnite Season 7: IO-Truhen Inhalt:

Fortnite: Öffne IO-Truhe bei Satelliten Stationen oder Corny Complex - Alle Fundorte auf der Karte

Wie bereits erwähnt, gibt es IO-Truhen vorrangig nur dort, wo es sich die Imagined Order gemütlich gemacht hat. Das gilt vor allem für die sieben Satelliten Stationen, die als Außenposten der IO fungieren, sowie Corny Complex, das als Hauptquartier dient. An diesen Orten findet ihr grundsätzlich immer mindestens zwei bis drei IO-Truhen, die teilweise gut in den Gebäuden versteckt sind und von Wachen bewacht werden.

Hinzu kommt aktuell noch ein kleiner Außenposten beim Spire-Becken. Wir haben euch die Fundorte der IO-Truhen auf der nachfolgenden Karte markiert. Denkt daran, dass dort Wachen herumlaufen, die euch durchaus gefährlich werden können.

Fortnite Season 7: Karte mit Fundorten von IO-Truhen (die exakten Stellen bei den jeweiligen Orten findet ihr in der nachfolgenden Galerie).

Da die Karte oben die exakten Positionen der IO-Truhen nur schlecht wiedergeben kann, gibt es hier noch einmal die Fundorte: