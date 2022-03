GTA 5 PS5 und Xbox Series X/S Release-Datum: Zu diesen Zeiten startet eure Gangsterkarriere

Rockstars Grand Theft Auto 5 ist nicht totzukriegen und erobert nun auch noch Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Am 15.März 2022 erscheint die Umsetzung für die neuen, nach wie vor schwer zu kriegenden Konsolen und bringt unter anderem eine Reihe technischer Verbesserungen und drei Grafik-Modi mit sich. Was ihr sonst zum Launch der Next-Gen-Versionen wissen müsst, verraten wir euch auf dieser Seite.

Kann ich GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X/S bereits früher spielen?

Offiziell gibt es keine Möglichkeit, Grand Theft Auto 5 schon früher durch einen Early Access auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu spielen. Und da die physischen Versionen, wie erwähnt, erst im April erscheinen, fällt auch diese Möglichkeit flach.

Ihr könnt aber mit den Regionen eurer Konsole herumspielen. Stellt etwa die Region eurer Xbox auf Neuseeland, wenn ihr das Spiel vorbestellt habt, und ihr solltet in der Lage sein, mit dem Spielen zu beginnen, wenn es Mitternacht in Neuseeland ist.

Auf der PlayStation müsstet ihr euch dafür extra einen neuen, neuseeländischen Account für den PlayStation Store erstellen und das Spiel dort mit Neuseeland-Dollar kaufen, was die Sache etwas komplizierter macht. Der Nachteil daran ist zudem, dass ihr es mit diesem Account dann weiterspielen müsstet.

