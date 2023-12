Nach GTA-6-Enthüllung: GTA 5 führt PS Plus-Katalog im Dezember an

Dies wird der letzte PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog in diesem Jahr und was könnte nach der Enthüllung von GTA 6 besser dort hinein passen als das aktuelle Grand Theft Auto?

Schon jetzt ein kleines Fest

Ab Dienstag, den 19. Dezember, stehen allen Nutzern von PlayStation Plus Extra und Premium wieder neue Titel im Katalog zur Verfügung. Darunter befinden sich Spiele, wie Grand Theft Auto 5, Metal:Hellsinger, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und MotoGP 23.

Aber der Dezember hat noch einiges mehr zu bieten. So etwa Mega Man 11 oder drei Spiele der Shadowrun-Reihe. Bei den Klassikern gibt es die geballte Ladung Mega Man sowie Thrillville.

Hier sind alle neuen Titel des PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalogs im Dezember:

PlayStation Plus Extra und Premium

️Grand Theft Auto 5 (PS4 und PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4 und PS5)

️MotoGP 23 (PS4 und PS5)

️Metal: Hellsinger (PS4 und PS5)

️Salt and Sacrifice (PS4 und PS5)

️Moonscars (PS4 und PS5)

️Mega Man 11 (PS4)

️Gigabash (PS4 und PS5)

️Grime (PS4 und PS5)

️Tinykin (PS4 und PS5)

️Prodeus (PS4 und PS5)

️Shadowrun Returns (PS4 und PS5)

️Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (PS4 und PS5)

️Shadowrun: Hongkong - Extended Edition (PS4 und PS5

PlayStation Premium Classics