Marvel's Midnight Suns verpasst seinen angepeilten Release im März

Es dauert doch noch länger, bis ihr Marvel's Midnight Suns spielen könnt.

Publisher 2K hat den Release-Termin des neuen Firaxis-Spiels nun verschoben, es erscheint somit nicht mehr im März 2022.

Mehr Zeit erforderlich

Stattdessen ist nun in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit der Veröffentlichung zu rechnen. Genauer grenzt der Publisher den Zeitraum noch nicht ein.

"Wir wissen, dass sich viele Fans ursprünglich darauf gefreut haben, das Spiel im nächsten Frühjahr zu spielen, und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", schreibt Creative Director Jake Solomon in einem Statement auf Twitter.

"Wir haben uns entschieden, den Start zu verschieben, weil wir mehr Zeit brauchen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen. Wir glauben an unsere kreative Vision für Marvel's Midnight Suns und wollen dem gerecht werden, indem wir ein unvergessliches Abenteuer liefern."

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

Lilith, Dämonen und ihr mittendrin

Nach mehreren Leaks im Vorfeld über ein "Marvel-XCOM" von Firaxis wurde Marvel's Midnight Suns im August offiziell angekündigt.

Im Spiel erstellt ihr euch einen brandneuen Charakter und kämpft an der Seite bekannter Marvel-Superhelden. Eure Figur heißt Hunter und ist das Kind von Lilith, der "Mutter aller Dämonen". Nachdem Hydra Lilith wiederbelebt, bringen die Avengers wiederum Hunter zurück ins Spiel, da Lilith bisher allein von Hunter besiegt werden konnte.

Die Veröffentlichung von Marvel's Midnight Suns ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 geplant.