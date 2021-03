Niantic und Microsoft arbeiten zusammen an neuen AR-Technologien

Niantic und Microsoft schließen sich zusammen

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen an neuen AR-Technologien arbeiten

Dabei steht nicht das Gaming im Fokus, sondern der Alltagsgebrauch von Augmented Reality

Auf der diesjährigen Microsoft-Ignite-Konferenz kündigte Niantic an, dass man ab sofort mit Microsoft zusammenarbeitet, um neue Möglichkeiten im Bereich der Augmented Reality zu schaffen. Menschen durch die Verschmelzung der digitalen und physischen Welt verbinden, das ist das Motto der beiden Partner. Mit Pokémon Go zeigt Niantic das Potenzial, das hinter den neuen AR-Technologien steckt.

In einem Post auf Twitter zeigt der Pokémon-Go-Entwickler, wie Freunde über AR zusammenspielen können und eine mit kleinen Monstern gefüllte Welt hinter den Gläsern einer AR-Brille. Damit könnte Pokémon Go endlich zu dem realistischen Erlebnis werden, das sich Hobby-Trainer schon immer gewünscht haben.

We?re thrilled to collaborate with @microsoft & @hololens on new experiences that will weave together the digital and physical world. Check out this proof-of-concept demo, built on our planet-scale platform, and the amazing possibilities that could await. https://t.co/ig0bQUIQ8b pic.twitter.com/gGk5djVayC — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 2, 2021

Im Blog von Niantic erklärt CEO und Gründer John Hanke, dass AR nicht nur im Bereich Gaming spannende Konzepte hervorbringen kann, sondern auch in alltäglichen Routinen, "wie z. B. einen Spaziergang in der Nachbarschaft oder einen Besuch des Lieblingsortes" bereichern kann.

"Es hat enorme Vorteile, nach draußen zu gehen und sich mit anderen zu verbinden, und so stellen wir uns die wahren Vorteile der AR-Technologie vor: im Dienste der Menschen und Gemeinschaften."

Niantic sieht sich und Microsoft als "Innovatoren an der Nahtstelle zwischen der digitalen und der physischen Welt" und möchte mit der Zusammenarbeit Menschen ortsunabhängig miteinander verbinden. In der aktuellen Lage wäre eine solche Möglichkeit für viele eine große Hilfe, um der Vereinsamung entgegenzusteuern.

Ein Wandel im Computerbereich stehe bevor, "bei dem die Welt selbst (die Atome) mit Informationen und Erfahrungen (die Bits) lebendig wird". Niantic möchte seine Plattform nutzen, um diesen Wandel voranzutreiben.

Bereits auf der Ignite-Konferenz erschienen John Hanke, James Cameron und Microsofts Alex Kipman als Hologramme auf der Bühne, um den Zuschauern zu zeigen, wie Microsoft Mesh (ein Programm für die Entwicklung von Apps auf AR- und VR-Ebene) die Zukunft digitaler Meetings, zum Beispiel über Microsoft Teams, beeinflussen könnte.

Microsoft kündigte an, dass Kunden bald aus einigen Mesh-fähigen Anwendungen wählen können, die auch von externen Entwicklern und Partnern erstellt werden (Hallo, Niantic).

"Das ist der Grund, warum wir so leidenschaftlich über Mixed Reality als das nächste große Medium für Collaborative Computing gesprochen haben", sagte Kipman. "Es ist magisch, wenn zwei Menschen dasselbe Hologramm sehen."