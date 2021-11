Pokémon Go: Bald noch mehr Platz für Pokémon und Items!

Bald bekommt ihr in Pokémon Go noch mehr Platz, sowohl für Items als auch für Pokémon selbst.

Niantic hat neue Upgrade-Möglichkeiten für eure Beutel beziehungsweise Aufbewahrung im Spiel angekündigt.

Vergrößerung vor den Community Days

Diese Möglichkeiten zur Erweiterung gibt es jeweils ab der Woche vor den Community Days im Novmeber und Dezember.

Da der nächste Community Day mit Sheinux am kommenden Wochenende stattfindet, bekommt ihr die erste der beiden Erweiterungen bereits in dieser Woche.

Dann steigt die maximale Menge an Pokémon, die ihr aufbewahren könnt, auf 5.000. Die Zahl der maximalen Items in eurem Beutel erhöht sich auf 4.000 Stück. Upgrades sind wie üblich im In-Game-Shop für jeweils 200 Münzen verfügbar.

Die nächste Erhöhung erwartet euch dann vor dem Community Day im Dezember. Hier steigt das Maximum an Pokémon dann auf 5.500, während ihr maximal 4.500 Items in eurem Beutel unterbringen könnt.

(3/5) We?ll also be offering further upgrades to the maximum capacity of your Item Bag and Pokémon storage. The first upgrade will be available the week leading up to November Community Day, and an additional upgrade will be available just before December Community Day. — Niantic Support (@NianticHelp) November 16, 2021

Heute hat in Pokémon Go übrigens ein brandneues Event begonnen, mit dem die Veröffentlichung von Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle für Nintendo Switch in dieser Woche gefeiert wird.