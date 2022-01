Pokémon Legenden Arceus: Icognito Fundorte - Hier findet ihr alle Formen!

Ab einem bestimmten Punkt in der Story von Pokémon Legenden Arceus wird die Forschung rund um Icognito für euch freigeschaltet. Ihr habt dann die Möglichkeit, alle Icognito-Formen in der Hisui-Region zu finden und zu fangen.

Wenn ihr den Pokédex aufruft und Y drückt, wird der spezielle Icognito-Forschungsbildschirm aufgerufen. Dort seht ihr für jedes einzelne Icognito einen Hinweis, den ihr zuerst einmal übersetzen müsst. Ist euch zu langwierig oder ihr wisst nicht, wo ihr suchen sollt? Wir helfen euch weiter!

Alles über Icognito in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich alle Icognito in Jubeldorf in Pokémon Legenden Arceus? In Jubeldorf verbergen sich gleich mehrere Icognito und wer nicht genau hinschaut, kann diese ganz leicht übersehen. Hier ist unsere Karte: Icognito-Fundorte in Jubeldorf. 1. Icognito Fragezeichen Hinweis: Quartiere

Eine Waeschestange Wenn man es erst einmal entdeckt, ist das Icognito Fragezeichen gar nicht mal so sehr versteckt. Ihr müsst euch einfach hinter eure Unterkunft begeben, dort hängt es vor einem Fenster neben zwei Handtüchern an einer Wäscheleine. Icognito Fragezeichen in Jubeldorf. 2. Icognito W Hinweis: Ein Dorf

Die hoechste Stelle

Ein linkes Auge Wenn ihr vor dem Hauptquartier der Galaktik-Expedition steht, seht ihr links und rechts oben jeweils eine Figur auf dem Dach. Begebt euch nun auf die linke Seite des Hauptquartiers (das in Richtung Übungsplatz) und schaut von der Seite aus nach oben zu besagter Figur. Dort hängt Icognito W am Auge der Figur herum. Nutzt am besten einen Federball, da dieser in einer geraden Linie fliegt. Icognito W in Jubeldorf. 3. Icognito H Hinweis: Ein Dorfeingang Icognito H befindet sich beim Tor, das euch in Richtung Strand führt. Passiert das Tor und dreht euch anschließend in Richtung Jubeldorf um. Das Pokémon seht ihr nun oberhalb des Tors auf dem Schriftzug, der zwischen zwei Lampen hängt. Icognito H in Jubeldorf.

Wo finde ich alle Icognito im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus? Folgt

Wo finde ich alle Icognito im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus? Unsere Karte zeigt euch die Fundorte der Icognito im Roten Sumpfland: Icognito-Fundorte im Roten Sumpfland. 1. Icognito A Hinweis: Eine Siedlung der Zeit Siedlung der Zeit? Puh, da muss man erst einmal ein wenig nachdenken. Fündig werdet ihr hier in der Diamant-Siedlung, an einem der Zelte (rechte Seite, wenn ihr Richtung Norden blickt) befindet sich oben auf der Außenseite des Icognito. Icognito A im Roten Sumpfland. 2. Icognito D Hinweis: Felder aus Gold

Eine Feuerstelle

Ein Baumstumpf Die Felder aus Gold beziehen sich auf den Bereich Güldene Felder. Dort befindet sich eine Feuerstelle, wenn ihr vom Startpunkt aus am Fluss entlang nach Norden geht. Auf einem Baumstumpf neben dieser Feuerstelle wartet Icognito D auf euch. Icognito D im Roten Sumpfland.