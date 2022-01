Pokémon Legenden Arceus: Tageszeit wechseln - So wird's gemacht!

In Pokémon Legenden Arceus könnt ihr zu verschiedenen Tageszeiten auf die Jagd nach Pokémon gehen.

Das wirkt sich natürlich nicht allein darauf aus, ob ihr nun die Sonne oder den Mond am Himmel seht. Je nach Tageszeit tauchen unterschiedliche Pokémon auf und manche Quests erfordern es, dass ihr sie zu einer bestimmten Tageszeit absolviert.

Wir zeigen euch, wie ihr sie wechseln könnt.

Alles über die Tageszeiten in Pokémon Legenden Arceus:

