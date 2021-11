Pokemon Leuchtende Perle / Strahlender Diamant: Manaphy-Ei und Phione bekommen

The Pokémon Company schenkt euch ein Manaphy-Ei zum Launch von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Zumindest dann, wenn ihr es in den ersten Monaten spielt!

Es ist ein Bonus für Frühkäufer und Frühkäuferinnen des Spiels und kann nur vom 19. November 2021 bis 21. Februar 2022 heruntergeladen werden.

Sobald ihr das Ei ausgebrütet habt, könnt ihr es nutzen, um das Pokémon Phione zu erhalten.

Alles über das Manaphy-Ei und Phione in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle:

Wie kriege ich ein Manaphy-Ei in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle? Bevor ihr das Manaphy-Ei in Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle bekommen könnt, gibt es ein paar Dinge zu berücksichtigen. Mit dem Manaphy-Ei bekommt ihr zuerst einmal Manaphy. Zuerst einmal ist das Manaphy-Ei wie gesagt nur bis Montag, dem 21. Februar 2022, verfügbar. Anschließend lässt sich das Ei nicht mehr herunterladen. Möchtet ihr also dieses Mysteriöse Pokémon haben, solltet ihr nicht zu lange warten. Ebenso ist es nötig, das am 19. November 2021 veröffentlichte Spiel-Update herunterzuladen, um das Ei herunterladen zu können. Heißt also, dass ihr eine Internetverbindung benötigt, um das Manaphy-Ei zu erhalten. Eine Switch-Online-Mitgliedschaft ist dafür aber nicht erforderlich! Darüber hinaus müsst ihr erst die Geheimgeschenk-Option in den Spielen freischalten. Besucht dazu Jubelstadt TV und sprecht im zweiten Stock mit einem Mann. Im Gespräch mit ihm wählt ihr, dass alle glücklich sind und dann die Wi-Fi-Verbindung. Speichert anschließend euer Spiel. Es kann erforderlich sein, dass ihr euer Spiel beenden und neu starten müsst, damit die Geheimgeschenk-Funktion auftaucht. Bis ihr nach Jubelstadt kommt, sollte es zirka zwei Stunden nach Start dauern. Es ist die erste große Stadt im Spiel und die Geheimgeschenk-Funktion bleibt anschließend freigeschaltet. Führt dann folgende Schritte aus, um euer Manaphy-Ei zu erhalten: Starte Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle Drückt X und wählt dann "Geheimgeschenk" aus Nun wählt ihr "Per Internet empfangen" aus, wodurch eine Internetverbindung hergestellt wird Wählt das Manaphy-Ei aus der Liste der Geschenke ausbrüten Das Geschenk wird übertragen und das Spiel anschließend automatisch gespeichert Nun legt ihr das Ei noch auf einen Platz in eurem aktiven Pokémon-Team und schon bald sollte ein Manaphy daraus schlüpfen, wenn ihr ausreichend viele Schritte gelaufen seid.