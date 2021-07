Pokémon Unite - Tipps und Tricks für die Kampfarena

Pokémon Unite bietet euch ein brandneues Pokémon-Spielerlebnis, indem es euch in Arenakämpfe wirft, in denen zwei Teams mit jeweils fünf Spielern und Spielerinnen gegeneinander antreten. Darin geht es darum, die meisten Punkte fürs eigene Team zu sammeln, um am Ende des Tages zu gewinnen.

Damit ihr euch dort gut zurechtfindet, stellen wir an dieser Stelle einige hilfreiche Tipps und Tricks für Pokémon Unite für euch zusammen, befassen uns unter anderem mit den besten Pokémon und wie ihr sie alle freischaltet, um selbst mit ihnen spielen zu können.

Was natürlich noch nicht alles ist. Mit der Zeit werden unsere Tipps und Tricks noch anwachsen und euch mehr über die Feinheiten und Features des Spiels verraten. Bis dahin schauen wir aber mal auf einige der Grundlagen, die in diesem Spiel wichtig sind: die Pokémon!

So kommt ihr an alle Pokémon

Pokémon Unite geht mit einer Reihe von verschiedenen Pokémon an den Start. Das heißt aber nicht, dass ihr auf alle davon sofort Zugriff habt. Erst nach und nach kommt ihr an die spielbaren Pokémon heran, indem ihr sie entweder freischaltet oder kauft. Wir zeigen euch, welche Voraussetzungen es gibt und wie viel sie kosten.

Pokémon Unite: Alle Pokémon freischalten

Pokémon Unite ist das neueste Pokémon-Spiel.

Welches Pokémon sich am besten für welche Aufgabe eignet

Alle Pokémon in Pokémon Unite haben unterschiedliche Werte und lassen sich in verschiedene Kategorien aufteilen. Damit ihr seht, welches davon sich für welche Aufgabe am besten eignet, haben wir sie in verschiedene Listen aufgeteilt. So behaltet ihr den Überblick über die geeigneten Kandidaten für die Rolle, die ihr in eurem Team einnehmen möchtet.

Pokémon Unite: Die besten Pokémon