So kickstarten wir harte Spiele — und unseren Morgen!

Willkommen beim sechsten Quick Talk Event! Diese Woche mag besonders kalt gewesen sein, aber dank unserer Zuschauerfrage dürfen euch Melanie, Alex, Martin und ich euch mit heißem Kaffee oder wahlweise fragwürdigen Tee aufwärmen. Aber es bleibt nicht alles gemütlich, denn schnell wechseln wir zu knallharten Spielen, die wir einfach nicht mehr ausgehalten haben und Kickstarter-Kampagnen, die auch mal schiefgelaufen sind. Gehen wir doch direkt mal rein:

Welches Spiel ist für euch zu hart?

Dark Souls. Das wäre wohl eine einfache Antwort, der ich vor meiner Erfahrung mit Wo Long sofort zugestimmt hätte. Aber Soulslikes sind nicht die einzigen Spiele, die schwer sein können. Martin merkt an, dass viele Spiele schwer sind, in deren Logik man sich einarbeiten muss. Alex merkt hingegen an, dass "hart" auch bedeuten kann, dass eine schwere Thematik besonders hart präsentiert wird. Da war für ihn Last of Us Part 2 hart an der Grenze. Wir finden zum Ende heraus, welche Aspekte uns bei Spielen den Zugang aber wirklich hart machen. Es ist oft weder der Schwierigkeitsgrad noch die Gewaltdarstellung.

Diese nächste Zuschauerfrage stellte uns KaeptnQuasar! Falls ihr Fragen habt, schreibt die uns übrigens gerne mal in die Kommentare, denn dann nehmen wir diese in unseren Fragenpool auf und vielleicht schafft sie es nächsten Mittwoch in die nächste Folge.

Zum Tagesbeginn braucht ihr: Einen Kaffee? Eine Stunde Sport? Ein Glas Orangensaft?

Es ist sehr nett, dass unsere Leser annehmen, wir würden es schaffen und zu Sport nach dem Aufstehen durchringen, aber das höchste der Gefühle sind Mobile Games oder besondere Releases, die an dem Tag anstehen. Oder eben Tests, denn dann ist, wie Martin akkurat feststellt, das Letzte, was man abends weglegt und das Erste, was man morgens sieht der entsprechende Titel. Fast schon spannender war die Getränkewahl, denn anscheinend trinkt irgendwer in der Redaktion Apfel-Zimt-Tee. Entsetzlich, ich weiß.

Auf welche Kickstarter- oder anderen Crowdfunding-Projekte blickt man besonders gerne oder überhaupt nicht gerne zurück?

Sea of Stars ist sicher ein Kickstarter, auf den dieses Jahr viele Augen gerichtet sind.

Während sich Melanie fragt, wie viel man verdienen muss, um ernsthaft regelmäßig Kickstarter zu unterstützen, beantwortet Alex gleich beide Nuancen der Frage mit Star Citizen. Bedauerlicherweise müssen Backer hier einen echt langen Geduldsfaden mitbringen - Vorfreude auf eine finale Version kommt trotzdem auf. Welche Mitfinanzierungen wir bereut haben und welche Spiele dank Crowdfunding überhaupt zustande kamen, das erfahrt ihr im obigen Video.

