Pokémon Unite: Scherox Build - Beste Items und Attacken

Ein starker Scherox Build macht dieses Pokémon aus der zweiten Generation zu einem robusten Kämpfer in Pokémon Unite.

Scherox gilt als Allrounder in Pokémon Unite, die Hauptaufgabe des Pokémon besteht also darin, Schaden auszuteilen und Schaden für Teamkameraden mit weniger HP aufzufangen. Ebenso müsst ihr lange Kämpfe überstehen und gegnerische Pokémon besiegen, bevor ihr Punkte erzielt. Dafür braucht ihr wiederum die besten Items und Attacken für Scherox.

Unser Guide zeigt euch, wie ihr Scherox zu einem guten Pokémon für den Kampf macht.

Inhalt:

Welche Attacken sind die besten für Scherox in Pokémon Unite?

Wie anfangs erwähnt, gehört Scherox zu den Allroundern in Pokémon Unite, der Spielstil ist also darauf ausgelegt, gegnerische Pokémon ins Visier zu nehmen und sie in Nahkämpfe zu verwickeln. Wenn ihr bisher keine Allrounder gespielt habt, ist Scherox eine elegante und defensive Option, um sich mit dieser Rolle vertraut zu machen.

Ein Blick auf Scherox' Werte verrät uns, dass es extrem hohe Offensivwerte, eine tolle Agilität und auch eine gute Ausdauer hat. Durch seine defensiven Fähigkeiten könnt ihr Feinden ordentlich Schaden zufügen und gleichzeitig lange Kämpfe überleben. Und das Überleben ist wichtig, damit ihr nicht in puncto Erfahrung zurückfallt und bei der Unterstützung von Verbündeten helfen könnt. Auf Erfahrung möchtet ihr nicht verzichten, um euch schnell entwickeln zu können.

Als Scherox solltet ihr euch in der Nähe eines Fernkampf-Angreifers wie Mew, einem Unterstützer wie Hoopa (um euch mit Dimensionsloch zu heilen) oder einem Sprinter wie Dodri aufhalten, um eure Angriffen Attacken wie Bohrschnabel folgen zu lassen.

Seid ihr mit einem Fernkampf-Angreifer unterwegs, bringt ihr die HP des Gegners nach unten und bringt sie zum Flüchten, um sich zu heilen oder ihr Fokusband zu aktivieren. Ein Unterstützer ermöglicht es Scherox, länger zu überleben und dabei zu helfen, wilde Pokémon vom Gegner zu klauen. Sprinter lassen Scherox wiederum schnell zu Gegnern aufschließen, die niedrige HP haben, um ihnen den Rest zu geben.

Scherox' Fähigkeit "Techniker" aktiviert sich, wenn Scherox einen Move einsetzt. Der nächste Standardangriff verändert sich und es werden zwei aufeinanderfolgende Standardattacken ausgeführt, wobei die zweite weniger Schaden verursacht.

Ihr solltet eure Attacken abwechselnd einsetzen und zwischendurch immer mal wieder eine Standardattacke durchführen. Nutzt etwa eine Attacke wie Patronenhieb, dann den doppelten Standardangriff und schließlich noch einmal Patronenhieb. All das geht Hand in Hand. Stellt zudem sicher, dass eure zweite Standardattacke nicht den Gegner verfehlt. Sie richtiger zwar weniger Schaden an, aber es besteht die Chance auf einen kritischen Treffer, zumal die Chancen auf kritische Treffer bei Scherox grundsätzlich höher sind als bei Sichlor.

Jede dritte Standardattacke von Scherox ist eine verbesserte Attacke, die die Bewegungsgeschwindigkeit des Gegners bei einem Treffer reduziert und gleichzeitig Scherox' Verteidigungswert erhöht. Das kann auch mehrmals hintereinander geschehen, was Scherox optimal für längere Kämpfe macht, wenn eure Teammitglieder außer Gefecht gesetzt wurden.

Zu Beginn eines Matches müsst ihr euch entweder für Zornklinge oder Ruckzuckhieb entscheiden. Wir empfehlen euch hier Ruckzuckhieb, wenn ihr euch im zentralen Bereich bewegt. Damit kommt ihr durch Wände hindurch und könnt es mit den wilden Xatu aufnehmen, statt den langen Weg rundherum zu nehmen. Wer die äußeren Pfade nimmt, sollte Zornklinge wählen, da ihr damit gut gegen die beiden Scoppel in den Lanes vorgehen könnt.

Auf Level 5 solltet ihr euch für Patronenhieb entscheiden, da sich Sichlor dadurch zu Scherox entwickelt. Mit Patronenhieb prescht es in eine ausgewählte Richtung vor und führt drei schnelle Angriffe aus. Trifft die Attacke, verringert das die Aufladezeit und ihr heilt euch. Nutzt ihr Patronenhieb innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erneut, führt ihr fünf Attacken mit höherem Schaden aus und heilt euch besser.

Es ist eine gute Attacke im Kampf gegen mehrere Feinde auf einmal, weil ihr euch so gut heilen könnt. Ebenso könnt ihr dauerhaft von der stärkeren Version profitieren, wenn ihr euch mit der Attacke über die Map kämpft.

Die Heilung, die Patronenhieb ermöglicht, bedeutet, dass ihr selten zu eurer Basis zurückkehren müsst und euch auf das Sammeln von Erfahrung konzentrieren könnt. Wenn Scherox' Scheren leuchten, wisst ihr, dass die stärkere Version zum Einsatz kommt. Bei einem Upgrade erhaltet ihr nach einem Treffer sogar noch einen Schild.

Auf Level 7 habt ihr die Wahl zwischen Doppelschlag und Schwerttanz.

Wie empfehlen Schwerttanz, weil es die Stärken von Scherox zur Geltung bringt. Das Pokémon prescht in eine Richtung und steigert für kurze Zeit seinen Schaden. Ist der Angriffswert erhöht, wird jeder achte Standardangriff ein Flächenangriff, mit dem ihr Gegner in einer geraden Linie trefft. Auch kritische Treffer sind möglich. Nach einem Upgrade erleidet ihr weniger Schaden durch andere Pokémon beim Voranpreschen.

Mithilfe der doppelten Techniker-Angriffe sowie der Attacken durch Patronenhieb sollte es euch regelmäßig gelingen, diesen Flächenangriff auszulösen.

Auf Level 9 lernt Scherox schließlich seine Unite-Attacke: Rote Phantom-Kollision.

Scherox prescht auf einen Gegner zu und führt mehrere Angriffe aus, was die Geschwindigkeit des Gegners reduziert und fünf Ebenbilder von Scherox als Illusion erschafft. Wenn gegnerische Pokémon diese Illusionen berühren, erleiden sie Schaden und die Illusion verschwindet. Drückt ihr den Unite-Button währenddessen noch einmal, prescht es in die gewählte Richtung vor. Dabei getroffene Pokémon erleiden Schaden, anschließend schlägt Scherox auf den Boden und fügt anderen im Wkrungsbereich Schaden zu.

Wenn ihr während des Voranpreschens en gegnerisches Pokémon trefft, greift Scherox es und prescht weiter voran. Trefft ihr dann mit dem Gegner eine der Illusionen, wird euer Gegner handlungsunfähig.

Es klingt kompliziert und es braucht ein wenig Zeit, um damit zurechtzukommen. Ihr solltet die Attacke in Teamkämpfen oder im Kampf gegen mehrere Feinde einsetzen. Versucht, die Gegner in die Illusionen zu drängen, um für maximalen Schaden zu sorgen. Ihr solltet die Attacke zum Start eines Kampfes einsetzen, werden Verbündete euch dabei helfen, die Gegner in die Illusionen zu schubsen.

Besagte Illusionen verschwinden, sobald Scherox kampfunfähig ist. Verwendet die Attacke also nicht, wenn ihr nur noch wenig Gesundheit habt oder Patronenhieb noch nicht aufgeladen ist.

Wie sieht Scherox' Entwicklungsreihe aus?

Möchtet ihr Scherox spielen, startet ihr ein Match in Pokémon Unite erst einmal als Sichlor. Ihr könnt dieses zu Scherox entwickeln, indem ihr auf Level 5 die Attacke Patronenhieb wählt. Tut ihr das nicht, bleibt ihr bei Sichlor.

Die Werte von Scherox erhöhen sich bei der Entwicklung drastisch, ebenso erhält es einen Bonus von 10 Prozent auf kritische Treffer.

Was sind die besten Items für Scherox?

Ihr solltet auf Items setzen, die die Stärken eures Pokémon erhöhen, um seine Schwächen auszugleichen.

Scherox ist in der Lage, lange Kämpfe gegen mehrere Pokémon zu überstehen und schnell Punkte zu erzielen. Aus diesen Gründen solltet ihr auf die Items Muskelband, Schwächenschutz und Fokusband setzen.

Den meisten Schaden richtet Scherox mit Standardangriffen an, das Muskelband erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Mit Schwächenschutz sorgt ihr wiederum dafür, dass ihr mehr Schaden austeilt, was sich gut mit Schwerttanz und Patronenhieb ergänzt.

Wer mehr kritische Treffer haben möchte, kann zusätzlich zum Muskelband auch noch Scope Linse und/oder Scharfklaue einsetzen. Letztere verlangsamt Gegner. Es reduziert Scherox' Überlebensfähigkeit, aber es hält grundsätzlich mehr aus und ist agiler als andere Allrounder. Auch Muskelband, Fokusband und Scope Linse sind eine gute Kombination.

Was sind die besten Kampf-Items für Scherox?

X-Initiative ist eine gute Wahl als Kampf-Item für Scherox in Pokémon Unite. Manchmal hat es Scherox schwer, Gegner einzuholen. Seine Schwäche in diesem Bereich gleich ihr damit zusätzlich zu Patronenhieb und Schwerttanz aus.

X-Initiatve verhindert zudem negative Effekte auf die Geschwindigkeit, wodurch ihr noch besser an Feinde herankommt.

Wie kann ich Scherox in Pokémon Unite freischalten?

Ihr könnt euch Scherox in Pokémon Unite entweder für 575 Aeos-Juwelen oder für 14.000 Aeos-Münzen freischalten.

Scherox hält dabei deutlich mehr aus als Sichlor. Es ist darauf ausgelegt, nah an Gegner heranzukommen und lange Kämpfe zu überstehen.

Viel Spaß und viel Erfolg mit Scherox in Pokémon Unite!