Returnal - Test: Eine Bullet-Hell für die nächste Generation

Tut mir leid, wenn der Einstieg holprig ist, aber ich komme gerade aus einem langen Run in Returnal und ich fühlte mich schon lange nicht mehr so weichgeklopft von einem Spiel wie von diesem hier. Nicht, dass es wahnsinnig schwer wäre, im Sinne von, "wer Sekiro nicht mit umgedrehtem Controller durchspielt, hat keine Chance". Es ist schon ziemlich fordernd und ich hatte schon ziemlich früh meinen Tiefpunkt, als ich zwei, drei Abende lang nicht aus dem zweiten der sechs Biome herauskam. Aber Returnals Härte kommt von woanders.

Es ist eher die zermürbende Intensität, mit der es euch in seinen Kugelhöllen auf die Probe stellt. Ihr müsst immer in Bewegung bleiben, nur zum Überladen der Waffe (statt Nachladen) den Finger von der Schusstaste lassen und könnt euch fahrlässige Treffer kaum erlauben. Denn Heilung ist vielleicht nicht rar, aber oftmals weit entfernt und wenn ein Bildschirmtod alles ist, was es braucht, um euch an den Anfang zurückzusetzen, starrt man mit ganz anders aufgerissenen Augen auf dieses Spiel - und wenn alle Sinne so geflutet werden wie hier, ist man nach einem Lauf erstmal fertig mit den Nerven.

Metroid oder nicht Metroid... war das hier die Frage?

Das liegt auch daran, dass man verhältnismäßig wenig Progression aus dem letzten Versuch mitnimmt. Vielleicht schaltet man mal eine neue Waffe oder ein neues Artefakt frei, die dann im nächsten Anlauf droppen können. Gefundenes Äther behaltet ihr ebenfalls und könnt es an einem Automaten zu Beginn gegen ein nicht näher spezifiziertes Item eintauschen, wenn ihr genügend reinbuttert. Aber ansonsten sind es vor allem Metroid-artige Gadgets, die euch erhalten bleiben, nachdem ihr sie den fantastischen und angemessen spektakulären Bossen abgenommen habt und mit denen ihr in früheren Biomen neue Räume seht. Also: fliegt ihr in Returnal auf die Schnauze, ist beim Neustart (fast) alles wieder beim Alten.

Atmosphärisch ist Returnal extrem stark.

Das bedeutet nicht, dass Housemarque euch nicht diverse Mittel in die Hand gäbe, mit denen ihr zu vermeiden lernt, überhaupt getroffen zu werden: Ein großzügiger Ausweichsprint macht euch kurz unverwundbar, mit Selenes Schwert wischt ihr gegnerische Projektile weg - was ich erst spät erfuhr - und nach und nach steigert ihr während eines Runs auch eure maximale Lebensenergie. Und dann wären da noch die Artefakte und Verbrauchsgegenstände, die allmählich eure Chancen steigern, zumindest den nächsten Boss zu erreichen und zu erledigen (oder im beispiellosen Kugelhagel unterzugehen), was wiederum für Durchatmen und Einblicke in neue Areale sorgt. Dennoch: das Problem bleibt (und ich weiß nicht, ob ich "Problem" sagen sollte, so ist Returnal einfach), solche Sachen und natürlich auch bessere Waffen als die Start-Pistole müsst ihr in jedem Lauf durch die prozedural aneinander arrangierten Räume und Arenen erst finden. Ihr könnt mithilfe von Portalen auf dem Weg ins letzte besuchte Biom zwar große Teile der Biome umgehen - aber was man hier links liegen lässt, könnte einem später im Run im Zweifel das Leben retten.

Das war die ersten ein, zwei Abende eine Zwickmühle, die mir gar nicht behagte, denn gerade zu Beginn war ich einfach schlecht in Returnal und die Räume kamen mir allmählich ein wenig zu bekannt vor. Aber irgendwann platzte der Knoten, ich wurde besser und konnte mich dann auch damit arrangieren, dass ich eben kein junger Gott am Pad mehr bin, der sich den Luxus leisten kann, "nackt" in den nächsten Bosskampf zu hüpfen. Soll heißen: Plant für einen guten Run mindestens eineinhalb Stunden ein, seid euch nicht zu schade, hinter die (netterweise anders markierten) Türen zu Nebenräumen zu lunzen und nehmt euch genügend Zeit, euch kämpferisch für die Schlacht mit dem nächsten Bossgegner zu rüsten. Ihr skaliert euren Schwierigkeitsgrad ein Stück weit selbst, wie in den meisten guten Roguelikes - nur, dass Returnal eben keine Angelegenheit für mal eben zwischendurch ist.