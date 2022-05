Ist Returnal das nächste PlayStation-exklusive Spiel, das auf den PC kommt?

Springen wir ein Stück in die Zukunft, so könnte es sein, dass uns dort bereits eine Returnal-Version auf dem PC erwartet. Neue Hinweise deuten auf die Portierung des Sci-Fi-Roguelikes von Entwickler Housemarque hin.

So kurz nach dem Release schon auf den PC?

Details zum Third-Person-Shooter wurden auf SteamDB entdeckt - darunter Hinweise auf den Tower of Sisyphus-DLC, Selenes Schiff Helios und den außerirdischen Planeten Atropos. Returnal könnte anderen ehemaligen PlayStation-Exklusivtiteln wie Days Gone oder Horizon Zero Dawn bald Gesellschaft auf der PC-Plattform leisten.

Auch der Nvidia-Leak aus dem letzten Jahr deutet auf eine Portierung des Titels hin. Returnal befand sich auf einer Liste mit vielen bestätigten und noch unbestätigten Titeln, die früher oder später mit Geforce Now spielbar werden sollen. Für das Weltraumabenteuer vom 30. April 2021 gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Portierung.

Weitere Meldungen zu Returnal:

Jim Ryan ist weiterhin guter Dinge, wenn es um die Portierungen von PlayStation-exklusiven Titeln geht. Auf einer kürzlichen Investorenpräsentation sagte er, dass Sony erwarte, mit seinen PC-Spielen noch in diesem Jahr 300 Millionen Dollar zu verdienen. Als Produkt eines First-Party-studios könnte Returnal bereits zu diesem Ziel beitragen.

Abgesehen von einem möglichen Port soll Returnal als Teil des PS Plus Abonnentendienstes ein neues Publikum erschließen.