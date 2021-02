Valheim - Silber und Obsidian: Wo man es findet und was es herstellt

Der nächste Farming-Guide zu Valheim führt euch in eisige, sehr ungemütliche Regionen. Es geht um das gute Silber und Obsidian, nach Eisen und Bronze die nächsten Schmiedekomponenten für die Herstellung von Waffen, Rüstungen und anderen Werkzeugen. So eröffnen sich auf einen Schlag gleich wieder Dutzende Möglichkeiten, was ihr anfertigen und aufrüsten könnt.

Wo findet man Silber und Obsidian in Valheim? In unserem Guide zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr die entsprechenden Vorkommen aufspürt, welche Ausrüstung ihr dafür braucht und was sich mit Silber schmieden lässt.