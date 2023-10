Die chromatische Aberration sorgt in Assassin's Creed Mirage bereits seit über einer Woche für Unmut. Wer seine Grafik im Spiel lieber knackig möchte und nicht merkwürdig verschwommen, hat Glück, denn Ubisoft hat euren Frust über das Feature gehört und arbeitet an einem Patch, der es euch ermöglicht, die Einstellung zu deaktivieren.

Ubisoft sticht seinem eigenen Grafikeffekt das Messer in den Rücken

Kunst liegt im Auge des Betrachters und so haben sich bereits viele Fans über das Verwischen der Konturen und Details beschwert - auch wenn dies von Ubisoft als stilistisches Mittel genutzt wurde.



Spieler haben bereits Mods erstellt, um die chromatische Aberration zu entfernen und einige Fans behaupten, dass das Feature ihnen wortwörtlich Kopfschmerzen bereite und ihnen schwindelig und übel werde. Andere finden es optisch einfach nicht ansprechend.

"Im Ernst, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Jede Ecke oder Linie eines jeden Objekts ist ein verschwommenes Durcheinander mit mehrfarbigen Fransen. Es tut mir ehrlich gesagt in den Augen weh, wenn ich spiele und mir wurde nach einer Weile schlecht", wütet ein Spieler in einem anderen Mirage - Unplayable due to Chromatic Aberration?

Thread auf Reddit.

Ein Veröffentlichungsdatum für das Update für alle, die sich die Unschärfe weg wünschen, gibt es bisher nicht. Ubisoft bestätigt in einem Support-Beitrag nur, dass ein "engagiertes Team" an dem Patch arbeitet. Nachdem Ubisoft dort über die Verkaufszahlen spricht und Assassin's Creed Mirage als ihren "bisher größten New-Gen-Launch in Bezug auf die Verkaufszahlen" betitelt, fallen ein paar Worte über die chromatische Aberration.

Happy to hear that! Regarding the chromatic aberration, our dedicated team is working on it. The option to toggle it on and off should be available in one of the upcoming updates. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) October 12, 2023

"Was die chromatische Aberration angeht, so arbeitet unser engagiertes Team daran. Die Option, sie ein- und auszuschalten, sollte in einem der nächsten Updates verfügbar sein." Ob nun mit einem Messer, Gift oder mit einer anderen Methode - das Grafik-Feature wird gemeuchelt.

Grafik-Features wie diese, die zur Stimmung beitragen sollen, sind nicht immer auch die Funktionen, die ein angenehmes Spielerlebnis bei allen hervorrufen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Bewegungsunschärfe und stelle diese Option immer aus, sofern das möglich ist. Ich kann die Kritik der Spieler hier deshalb gut nachvollziehen. Was sagt ihr?