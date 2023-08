Assassin's Creed Mirage erscheint früher als gedacht - Goldstatus bereits erreicht

Manchmal kommen sie früher: Denn wie Ubisoft zuletzt per Twi... X bekannt gemacht hat, erscheint Assassin's Creed Mirage nicht wie ursprünglich angekündigt am 12. Oktober, sondern bereits am 5. Oktober, also genau eine Woche vorher. Auch den Goldstatus des Projekts hat der Entwickler und Publisher vermeldet, sodass der Veröffentlichung jetzt nur noch die Zeit im Wege steht. Erhältlich wird Assassin's Creed Mirage sowohl auf PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox One, Series S/X und für Windows-Rechner sein.

Mit Mirage kehrt die Serie zu ihren Wurzeln zurück. Das Spiel verzichtet unter anderem auf eine gigantische offene Welt, sondern ist im Wesentlichen auf das Tun in Baghdad beschränkt, wo man in der Rolle des aus Assassin's Creed Valhalla bekannten Basim Ibn Is'haq Attentate verübt und seine Laufbahn vom einfachen Dieb zum Mitglied der Assassinen-Gilde verfolgt. Ubisoft verglich die Größe der Stadt mit Paris und Konstantinopel aus Assassin's Creed Unity beziehungsweise Revelations und spricht von einem "fokussierten, narrativen Action-Adventure-Erlebnis".

Das prachtvolle Baghdad des 9. Jahrhunderts soll wie das gesamte Spiel frühere Assasssin's-Creed-Titel erinnern.

Und auch der Umfang erinnert stärker an frühere Assassin's-Creed-Ausgaben als an die jüngeren, da viele Spieler nach gut 20 Stunden wohl schon den Abspann sehen werden. Selbst wer es ruhiger angehen lässt, sei nach etwa 30 Stunden durch. Lootboxen oder Glücksspiel beim Kauf zusätzlicher Inhalte soll es dabei nicht geben und mit knapp 50 Euro wird Mirage außerdem kein Vollpreistitel sein.

Während auch der Anteil an Rollenspiel-Elementen für Mirage zurückgeschraubt wurde, kann man aber Basims Waffen und Werkzeuge nach und nach verbessern. Dazu zählen neben seiner versteckten Klinge etwa Giftpfeile sowie Rauchbomben - was ein Attentäter eben so am Mann hat. Neu ist nicht zuletzt eine Fähigkeit, die er zunächst aufladen muss, um anschließend einige Gegner in Zeitlupe auszuschalten, ohne dabei entdeckt zu werden.