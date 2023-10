Assassin's Creed Mirage: Brosche der Elfenbeinmünze finden - Hier müsst ihr suchen

Im Rahmen der Mission "Vergoldete Schmetterlinge" in Assassin's Creed Mirage kommt ihr irgendwann an den Punkt, an dem ihr eine Brosche der Elfenbeinmünze finden müsst, um so eine Audienz bei der Schatzmeisterin zu erhalten.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr diese Brosche in Assassin's Creed Mirage finden könnt.

Assassin's Creed Mirage: Brosche der Elfenbeinmünze Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo finde ich die Brosche der Elfenbeinmünze in AC Mirage?

Ihr braucht die Brosche der Elfenbeinmünze, um in Assassin's Creed Mirage in die Nähe der Schatzmeisterin zu gelangen und sie auszuschalten.

Geht wie folgt vor:

Nach der Auktion geht ihr zum nördlichen Bereich des Bazars. Folgt der Markierung, ihr gelangt zu einer verschlossenen Tür mit einer Wache davor. Ohne die erwähnte Brosche lässt er euch nicht hinein.

Redet zuerst mit der Wache.

Nach dem Gespräch mit der Wache dreht ihr euch um 180 Grad und geht zur südlichen Seite des Bazars. Dort findet ihr eine Händlerin, die Gewürze verkauft. Aktiviert ihr euer Adlerauge, wird sie auch orange hervorgehoben. Sprecht nun mit ihr, um mehr über die Brosche zu erfahren. Ihr könnt sie bestechen oder es sein lassen.

Unterhaltet euch dann mit der Händlerin.

Eure Suche führt euch nun in den südwestlichen Bereich des Bazars. Dort ist ein abgesperrter Bereich. Ihr könnt euch neben der Wache am Eingang durch ein Loch in der Wand hineinschleichen.

So kommt ihr heimlich in den abgesperrten Bereich.

Geht dann links ins Gebäude. Ihr seht zwei Wachen neben der Brosche, die auf dem Tisch liegt. Versteckt euch in dem Versteck, dass sich um die Ecke davor befindet. Mit Pfiffen könnt ihr beide Wachen einzeln nacheinander anlocken und leise ausschalten.

Schaltet die Wachen im Gebäude aus und holt euch die Brosche.

Schnappt euch anschließend die Brosche vom Tisch und verlasst mit ihr wieder den Bereich. Zusammen mit der fremdländischen Haarnadel könnt ihr dann weitermachen und werdet zur Schatzmeisterin durchgelassen.

Zurück zum Assassin's Creed Mirage: Brosche der Elfenbeinmünze Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Assassin's Creed Mirage:

Assassin's Creed Mirage: Tipps, Tricks und Lösungen